शाहरुख खान की 'KING' पर मंडराया 3 हॉलीवुड फिल्मों का साया! इन मूवीज का क्रेज कहीं न ले डूबे 'बादशाह' की बादशाहत

Shah Rukh Khan King: बड़े पर्दे से 3 साल के लंबे इंतजार के बाद सुपरस्टार शाह रुख खान अपनी मोस्ट अवेटेड एक्शन-एंटरटेनर फिल्म 'किंग' के साथ धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं. जनवरी में सामने आए स्पेशल प्रोमो के बाद से ही फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. पिछले कुछ हफ्तों से ऐसी अफवाहें थीं कि फिल्म की रिलीज टल सकती है और यह 2027 में आएगी. लेकिन 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है. शाह रुख खान की 'किंग' तय समय यानी 24 दिसंबर 2026 को ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी और हॉलीवुड की तीन बड़ी फिल्मों से सीधा लोहा लेगी.
शाह रुख खान की 'किंग' का मुकाबला हॉलीवुड की तीन दिग्गज फिल्मों से होने जा रहा है. 18 दिसंबर को मार्वल की 'Avengers: Doomsday' और 'Dune: Part Three' रिलीज हो रही हैं. मार्वल फिल्मों का भारत में बड़ा क्रेज है, जबकि 'Dune 2' ने भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 27.86 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था. इसके अलावा ड्वेन जॉनसन की 'Jumanji: Open World' भी क्रिसमस पर दस्तक दे रही है, जिसके पिछले पार्ट्स भारत में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुके हैं.
क्रिसमस पर हॉलीवुड की 3 बड़ी फिल्मों से महा-मुकाबला
ट्रेड सोर्स के अनुसार, भारत में शाह रुख खान की 'किंग' को बढ़त मिलेगी क्योंकि यह एक हिंदी फिल्म है और इसमें कई बड़े सितारे हैं. हालांकि, हॉलीवुड फिल्मों में 'Avengers: Doomsday' भारत में सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन देगी. वहीं, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो शाह रुख खान विदेशों में सबसे बड़े भारतीय स्टार हैं. ट्रेड सोर्सेज के मुताबिक, यश राज फिल्म्स (YRF) ओवरसीज में 'किंग' को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे फिल्म को बेहतरीन स्क्रीन्स और शो टाइमिंग्स मिलने में मदद मिलेगी.
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2027 के बजाय 2026 क्रिसमस को क्यों चुना गया?
इंडस्ट्री इंसाइडर्स की मानें तो अगर फिल्म को 2027 तक टाला जाता तो मेकर्स को अप्रैल या मई तक का इंतजार करना पड़ता. 2027 की शुरुआत में संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' (21 जनवरी), प्रभास की 'स्पिरिट' (5 मार्च) और 'वाराणसी' (7 अप्रैल) जैसी कई बड़ी फिल्में लाइन में हैं. ऐसे में दिसंबर 2026 का वीकेंड सबसे सही है. क्रिसमस पर रिलीज होने से फिल्म को गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) तक बिना किसी बड़ी प्रतियोगिता के लंबा रन मिल सकता है.
सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की चिंताएं
इस बड़े क्लैश से सिंगल स्क्रीन थिएटर मालिक थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक थिएटर मालिक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बॉक्स ऑफिस के लिहाज से यह बेहद फायदेमंद समय होगा. हालांकि, उन्हें बस इस बात का डर है कि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टूडियो दबाव बनाकर केवल एक ही फिल्म चलाने के लिए मजबूर न करें.
क्या बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचेगी 'किंग'?
शाह रुख खान का स्टारडम और YRF का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस बात की गारंटी देता है कि 'किंग' हॉलीवुड के दिग्गजों को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है. अगर फिल्म का कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ उम्मीद के मुताबिक दमदार रहता है, तो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं. फैंस अब 24 दिसंबर 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.