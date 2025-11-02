Advertisement
'डर नहीं दहशत हूं…', 60 साल की उम्र में शाहरुख खान ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, खुशी में झूमे फैंस

King First Look Reveal: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का टाइटल और एक्शन का लुक रिवील हो गया है. जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. 'किंग' साल 2026 में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज होगी.

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 02, 2025, 03:48 PM IST
शाहरुख का फर्स्ट लुक है खतरनाक
शाहरुख का फर्स्ट लुक है खतरनाक

King first look: 2 नवंबर, जिसे दुनिया भर में शाहरुख खान डे कहा जाता है, इस साल और भी खास बन गया. दरअसल, दोपहर ठीक 2:11 बजे शाहरुख खान ने अपनी आने वाली एक्शन फिल्म ‘किंग’ से अपना शानदार लुक से पर्दा उठा दिया है. बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं और ये पठान के बाद दोनों की दूसरी फिल्म है. ऐसे में फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है.

साल 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म ‘किंग’ साल 2026 में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में शाहरुख खान एक दमदार, खतरनाक और बेहद स्टाइलिश नए अंदाज में नजर आएंगे, जैसा उनके फैंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा. अनाउंसमेंट वीडियो में शाहरुख खान सिल्वर बालों, स्टाइलिश इयर कफ्स और एक दमदार ठंडे तेवर वाली पर्सनैलिटी में नजर आते हैं, जो उनके इस नए, डार्क और इंटेंस लुक को दिखाता है. इसके साथ ही वीडियो में उनका थीम सॉन्ग 'दे कॉल हिम किंग' भी शेयर किया गया है, एक ऐसा एंथम जो उनके टाइटल के पूरी तरह लायक है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शाहरुख के लुक ने मचाया तहलका 
इस झलक में शाहरुख खान की एक लाइन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, 'डर नहीं, दहशत हूं #KING' धमाकेदार एक्शन, बेहतरीन स्टाइल और सिद्धार्थ आनंद के सिग्नेचर ग्रैंड स्केल के साथ, ‘किंग’ शाहरुख खान की लीजेंडरी विरासत का जश्न बनने जा रही है और साथ ही उसका एक नया रूप भी पेश कर रही है. लॉन्च के कुछ ही मिनटों में फिल्म ने फैंस के बीच जबरदस्त दीवानगी पैदा कर दी है.

किंग के टीजर में क्या है खास
‘किंग’ का टाइटल रिवील शाहरुख खान के बर्थडे पर रिलीज किया गया, इसमें शाहरुख कहते हैं कि अब वो उसी नाम के रोल में दिख रहे हैं और वो भी दमदार और जोश से भरे हुए अंदाज में. एक ऐसा किरदार जिसका नाम सिर्फ डर नहीं बल्कि दहशत फैलाता है, जब वो कहता है 'सौ देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम 'किंग'.'

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

