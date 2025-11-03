फैंस को मिला बर्थडे गिफ्ट! King के टीजर रिलीज के बाद शाहरुख खान ने दी हिंट, जल्द आ सकता है 'रा.वन' का सीक्कवल

बॉलीवुड के किंग खान ने अपने जन्मदिन के दिन फैंस को एक नहीं बल्कि दो-दो सरप्राइज दिए हैं. शाहरुख खान ने पहला सरप्राइज फैंस के लिए ‘किंग’ का टीजर रिलीज कर के दे दिया है. लेकिन दूसरी बिग न्यूज अभी बाकी है और वो है फिल्म ‘रा.वन’ के सीक्वल की. दरअसल एसआरके ने अपने बर्थडे के समय एक फैन मीटिंग रखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म ‘रा.वन’ के सीक्वल को लेकर बताया कि ये प्रोजेक्ट उनके दिल के करीब है और इस फिल्म के लिए डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने काफी मेहनत की है.

क्या बनने वाला है रा.वन का सीक्वल

शाहरुख खान ने फिल्म को लेकर आगे बात करते हुए बताया कि अगर फिल्म की सीक्कल आएगा, तो वो नए सिनेमा ट्रेंड के साथ, और इंडियन सुपरहीरो पर बनाई जाएगी. किंग खान ने बातचीत में बताया कि फिल्म का मेन फोकस विजुअली और टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. वहीं उन्होंने कहा कि फिल्म को कई लोगों ने पसंद किया था मगर उन्होंने जैसा सोचा था वैसा फिल्म के साथ हुआ नहीं. शाहरुख ने फिल्म के सीक्वल को लेकर हिंट देते हुए कहा कि ‘अगर अनुभव सिन्हा कभी भी फिल्म रा.वन के सीक्कल को बनाने का सोचते हैं, तो मैं तैयार हूं.’

Add Zee News as a Preferred Source

विजुअल और इफेक्ट्स कमाल के होने चाहिए

एसआरके ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं कोई फिल्म बनाता हूं, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, और मुझे इस पद पर होने का मौका भगवान ने दिया है. तो मुझे ऐसा काम करना चाहिए, जो दूसरों को भी फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करें. और ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है.’ उन्होंने ‘रा.वन’ का जिक्र करते हुए कहा कि ‘जब मैं ‘रा.वन’ बनाएंगे , तो लोग मुझे कहेंगे कि ये सिर्फ एक सुपरहीरो फिल्म नहीं हैं. बल्कि लोग इसके विजुअल और इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे.’

क्या अभिनव बनाएंगे फिल्म का सीक्वल?

फिल्म ‘रा.वन’ के सीक्वल के बारे में बात करते हुए किंग खान ने कहा, ‘हां, अगर अनुभव कभी ऐसा करने का फैसला करते हैं... क्योंकि उन्होंने ही इस फिल्म को बनाया है, और मुझे लगता है कि सिर्फ वही इसे दोबारा बना सकते हैं. हमने इस पर वाकई कड़ी मेहनत की है, और भगवान की कृपा से, अगर कभी सही समय आया, तो हम इसे दोबारा बना सकते हैं. वैसे भी अब यह आसान है.’