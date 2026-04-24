किंग खान की मैनेजर ने छोड़ा बड़े स्टार्स को पीछे, मायानगरी में खरीदे 3 अपार्टमेंट, कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखें

Shah Rukh Khan Manager Pooja Dadlani : बॉलीवुड के 'बादशाह' कहे जाने वाले शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह है उनका बड़ा रियल एस्टेट निवेश, जिसने सभी को चौंका दिया है. पूजा ददलानी ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में एक साथ तीन लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिए हैं.
Trending Photos
मायानगरी से हर दिन कोई न कोई बड़ी खबर सुनने को मिलती है. कभी किसी स्टार की फिल्म रिलीज के बारे में, तो कभी उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा होती है. लेकिन इस बार लाइमलाइट में कोई स्टार या सुपरस्टार नहीं है बल्कि वो शख्स, जो पर्दे के पीछे रहकर बॉलीवुड के ‘बादशाह’ की दुनिया संभालता है. आज हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की करीबी और भरोसेमंद दोस्त और मैनेजर पूजा ददलानी की, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसी डील की है जिसने एसआरके के फैंस के कान खड़े कर दिए.
खबरों के मुताबिक, पूजा ददलानी ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में अपने परिवार के साथ मिलकर 1 नहीं बल्कि 3 लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इन प्रॉपर्टीज की कुल कीमत करीब 38.21 करोड़ रुपये है, जो इस डील को काफी बड़ा बनाती है और यही वजह है कि ये खबर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.
प्रीमियम लोकेशन पर खरीदी प्रॉपर्टी
शाहरुख खान की मैनेजर ने जिन 3 अपार्टमेंट को खरीदा है वो, कार्टर रोड पर बने ‘वरुण' नाम की बिल्डिंग में हैं, जहां इस समय रीडेवलपमेंट चल रहा है. ये इलाका मुंबई के सबसे प्रीमियम इलाकों में गिना जाता है, जहां से समुद्र का शानदार नजारा देखने को मिलता है. वहीं बांद्रा का ये इलाका पहले से ही फिल्मी सितारों और बड़े बिजनेसमैन का पसंदीदा ठिकाना रहा है, ऐसे में यहां प्रॉपर्टी खरीदना अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है.
रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट
इस डील में सिर्फ शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी फैमिली शामिल है. पूजा ने एक अपार्टमेंट अपने नाम पर लिया है, जबकि उनके पति हितेश गुरनानी और उनके पिता मोहन सेओराम ददलानी ने एक-एक फ्लैट खरीदा है. इस तरह ये इन्वेस्टमेंट फैमिली प्लानिंग के साथ किया गया है. बात करें इस अपार्टमेंट के इंटिरियर की तो, हर अपार्टमेंट का कारपेट एरिया लगभग 1,511.15 स्क्वायर फीट और इसके साथ 81.16 स्क्वायर फीट की बालकनी भी है. तीनों फ्लैट्स का कुल एरिया मिलाकर 4,776 स्क्वायर फीट हो जाता है.
करोड़ों कमाती हैं पूजा ददलानी
पूजा ददलानी लंबे समय से शाहरुख खान की मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं और उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफी मजबूत मानी जाती है. वो न सिर्फ शाहरुख खान के कामकाज को संभालती हैं, बल्कि उनकी ब्रांड डील्स और बड़े प्रोजेक्ट्स में भी अहम भूमिका निभाती हैं. यही वजह है कि उन्हें इंडस्ट्री की सबसे महंगे मैनेजर में गिना जाता है. वहीं खबरों के मुताबिक, उनकी सालाना कमाई करीब 7 से 9 करोड़ रुपये के आसपास है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.