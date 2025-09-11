पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए शाहरुख खान ने बढ़ाया मदद का हाथ, 1500 परिवार को लिया गोद, भिजवाई राहत किट
पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए शाहरुख खान ने बढ़ाया मदद का हाथ, 1500 परिवार को लिया गोद, भिजवाई राहत किट

Shahrukh Khan: बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग शाहरुख खान ने पंजाब बाढ़ प्रभावित परिवारों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है. बड़ा दिल दिखाते हुए एक्टर ने मीर फाउंडेशन और लोकल एनजीओ के साथ मिलकर 1500 परिवारों को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 11, 2025, 07:48 PM IST
शाहरुख खान ने भिजवाई पंजाब में सहायता
शाहरुख खान ने भिजवाई पंजाब में सहायता

Shahrukh Khan Provide relief material to the people of Punjab: पंजाब इस समय काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है. बाढ़ आने से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. पानी ने गांव के गांव तबाह कर दिए है. इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश पंजाब की मदद कर रहा है. ऐसे में कई फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स भी पीछे नहीं है. कई पंजाबी स्टार्स ने कुछ समय पहले पंजाब के कई लोगों की मदद की थी. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी कुछ समय पहले पंजाब के लोगों के लिए सहायता भिजवाई थी. इसी बीच अब सलमान खान के बाद शाहरुख खान ने भी पंजाब में पीड़ित लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई है. 

मीर फाउंडेशन से शाहरुख ने मिलाया हाथ
बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग शाहरुख खान ने पंजाब के पीड़ित लोगों के लिए कुछ करने की ठानी है. इसी बीच उन्होंने मीर फाउंडेशन के साथ मिलकर लोगों के लिए राहत सामग्री भिजवाई है. शाहरुख खान ने कथित तौर पर 1500 परिवारों की मदद करने का फैसला किया है. जिस संस्था की शाहरुख खान ने मदद ली है उसका नाम मीर फाउंडेशन है. मीर फाउंडेशन पूरे भारत में तेजाब हमला पीड़ितों की मदद के लिए जानी जाती है. 

वितरित की जा रही राहत किट 
शाहरुख खान मीर फाउंडेशन और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर आवश्यक राहत किट वितरित कर बाढ़ से पीड़ित समुदायों की सहायता कर रहा है. फाउंडेशन ने लोगों को किट भिजवाई है. इस किट में दवाइयां, स्वच्छता सामग्री, खाने की चीजें, मच्छरदानी, तिरपाल, फोल्डिंग बेड, सूती गद्दे और कई अन्य सामग्री शामिल हैं. 

1500 परिवारों को शाहरुख खान ने लिया गोद 
बता दें कि ये पहल अमृतसर, पटियाला फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों के लगभग 1500 परिवारों को कवर करेगी. इस पहल में तत्काल स्वास्थ्य, सुरक्षा और आश्रय संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा और परिवारों को सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी. शाहरुख खान ने 1500 परिवार तक मदद पहुंचाने की पहल की है. 

;