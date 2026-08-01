रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की 'किंग' का बड़ा रिकॉर्ड, 50 करोड़ रुपये में बिके म्यूजिक राइट्स

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' लेकर चर्चा में है.'पठान' की जबरदस्त सफलता के बाद शाहरुख खान और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी एक बार और लौट रही है. एसआरके की ये फिल्म क्रिसमस वीकेंड पर रिलीज होने वाली है.
शाहरुख खान की फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है. इसी बीच खबर है कि 'किंग' के म्यूजिक राइट्स जी म्यूजिक ने लगभग 50 करोड़ रुपये में खरीदे हैं. अगर यह खबर सही साबित हुई तो ये किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक राइट्स डील में से एक होगी.
इन खबरों पर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के MD और CEO पुनीत गोयनका ने 'वैरायटी इंडिया' से बताया कि अभी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है. गोयनका ने कहा, 'मैं कीमत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता. हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डील पक्की नहीं हुई है. बड़े लेवल पर देखें तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक सबसे अच्छे भविष्य वाले बिजनेस में से एक है. म्यूज़िक हमेशा चलने वाला (एवरग्रीन) होता है, जबकि दूसरे तरह के कंटेंट टाइम लिमिटेड होते हैं. मैं लोगों से हमेशा कहता रहता हूं कि जी म्यूज़िक ने अपने सात साल से ज्यादा के सफर में प्रोड्यूसर्स को जितना एक्स्ट्रा पैसा दिया है, उतना किसी भी दूसरी म्यूज़िक कंपनी ने मिलकर भी नहीं दिया होगा. जब हम पैसे कमाते हैं, तो हमें उसे दूसरों के साथ बांटना अच्छा लगता है.'
बता दें कि रणबीर कपूर की 'रामायण' का म्यूजिक डील्स बहुत बड़ी रही हैं. खबरों के मुताबिक, टी-सीरीज ने इस महाकाव्य पर आधारित फिल्म के दोनों पार्ट के लिए ऑडियो राइट्स खरीद लिए हैं. इस फिल्म में हंस जिमर और एआर रहमान का म्यूजिक है और इसके लिए 75 करोड़ रुपये का एडवांस दिया गया है. कंपनी ने इससे पहले 'धुरंधर: द रिवेंज' और 'पुष्पा 2' के म्यूजिक राइट्स भी खरीदे थे, जिनकी कीमत लगभग 54 से 50 करोड़ रुपये बताई थी.
बता दें कि शाहरुख खान की 'किंग' में म्यूजिक कंपोजर जोड़ी सचिन-जिगर ने गाने तैयार किया है. जबकि अनिरुद्ध रविचंदर बैकग्राउंड स्कोर और थीम म्यूजिक का काम संभाल रहे हैं. वहीं, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मारफ्लिक्स फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म की स्टार कास्ट में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और राघव जुयाल अहम रोल में हैं.