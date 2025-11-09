'जवान' से भी महंगी है 'किंग', शाहखान की फिल्म का बजट जान उड़ जाएंगे होश; छह बड़े एक्शन सीन्स है वजह

King Budget: किंग बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है जिसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और माना जा रहा है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर सकती है. कमाई का तो पता नहीं लेकिन इस फिल्म को बनाने में मेकर्स मोटा पैसा लगा रहे हैं. शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का 2 नवंबर को टीजर रिलीज किया गया था. जिसे ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

'जवान' से भी महंगी है 'किंग'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसमें शाहरुख खान और टीम द्वारा प्रमोशन और अन्य खर्चों पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है. इसी के साथ 'किंग' भारत की अब तक की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बन गई है. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 'किंग' की शुरुआत एक छोटी-सी एक्शन थ्रिलर के रूप में हुई थी, जिसमें शाहरुख खान का सिर्फ एक कैमियो होना था. उस समय फिल्म का डायरेक्शन सुजॉय घोष कर रहे थे और बजट करीब 150 करोड़ रुपये तय किया गया था. लेकिन कहानी में बहुत विस्तार की गुंजाइश थी. जैसे ही सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म से जुड़े उसके बाद उन्होंने शाहरुख के साथ मिलकर पूरी स्क्रिप्ट को नए पैमाने पर रीडिज़ाइन किया और ऐसे एक्शन सीक्वेंस प्लान किए जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखे गए.

शाहखान की फिल्म का बजट जान उड़ जाएंगे होश

शाहरुख ने डायरेक्टर को दी हरी झंडी ये सभी डायरेक्टरों ने भी कहा है कि शाहरुख खान बतौर प्रोड्यूसर हमेशा बड़ा सोचते हैं और ऑडियंस को बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देने में यकीन रखते हैं. इस फिल्म के लिए उन्होंने सिद्धार्थ आनंद को पूरी क्रिएटिव स्वतंत्रता दी. सिद्धार्थ ने ऐसा विज़न पेश किया जिसके लिए 350 करोड़ रुपये बजट की जरूरत थी. कहा जाता है कि उनके आइडिया और भव्य पैमाने को देखकर शाहरुख खान भी हैरान रह गए और तुरंत इस प्लान को हरी झंडी दे दी.

कुल छह बड़े एक्शन सीन्स है वजह

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'किंग' में कुल छह बड़े एक्शन सीन्स होंगे. जिन्हें सिद्धार्थ और उनकी टीम ने बेहद सोच-समझकर डिजाइन किया है. इनमें से तीन सीक्वेंस दुनिया के अलग-अलग देशों में असली लोकेशन पर शूट किए जाएंगे, जबकि बाकी तीन विशाल सेट्स पर फिल्माए जाएंगे. हर एक सीक्वेंस को इस तरह तैयार किया गया है कि भारतीय एक्शन फिल्मों की सीमाएं और भी आगे बढ़ जाएं. वहीं 'किंग' का सबसे हाईलाइटेड हिस्सा शाहरुख खान का इंट्रोडक्शन सीक्वेंस बताया जा रहा है. इस पर जमकर पैसा खर्च किया गया है, ताकि उनकी एंट्री न सिर्फ भव्य दिखे बल्कि फिल्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बन सके. इसी के साथ 'किंग' ने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' को मात दे दी है, जिसका बजट 250 करोड़ रुपए था.