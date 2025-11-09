Advertisement
trendingNow12995341
Hindi Newsबॉलीवुड

'जवान' से भी महंगी है 'किंग', शाहखान की फिल्म का बजट जान उड़ जाएंगे होश; छह बड़े एक्शन सीन्स है वजह

किंग बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है जिसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और माना जा रहा है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर सकती है. कमाई का तो पता नहीं लेकिन इस फिल्म को बनाने में मेकर्स मोटा पैसा लगा रहे हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 09:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जवान' से भी महंगी है 'किंग', शाहखान की फिल्म का बजट जान उड़ जाएंगे होश; छह बड़े एक्शन सीन्स है वजह

King Budget: किंग बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है जिसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और माना जा रहा है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर सकती है. कमाई का तो पता नहीं लेकिन इस फिल्म को बनाने में मेकर्स मोटा पैसा लगा रहे हैं. शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का 2 नवंबर को टीजर रिलीज किया गया था. जिसे ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 

'जवान' से भी महंगी है 'किंग'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसमें शाहरुख खान और टीम द्वारा प्रमोशन और अन्य खर्चों पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है. इसी के साथ 'किंग' भारत की अब तक की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बन गई है. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 'किंग' की शुरुआत एक छोटी-सी एक्शन थ्रिलर के रूप में हुई थी, जिसमें शाहरुख खान का सिर्फ एक कैमियो होना था. उस समय फिल्म का डायरेक्शन सुजॉय घोष कर रहे थे और बजट करीब 150 करोड़ रुपये तय किया गया था. लेकिन कहानी में बहुत विस्तार की गुंजाइश थी. जैसे ही सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म से जुड़े उसके बाद उन्होंने शाहरुख के साथ मिलकर पूरी स्क्रिप्ट को नए पैमाने पर रीडिज़ाइन किया और ऐसे एक्शन सीक्वेंस प्लान किए जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखे गए.

Add Zee News as a Preferred Source

शाहखान की फिल्म का बजट जान उड़ जाएंगे होश

शाहरुख ने डायरेक्टर को दी हरी झंडी ये सभी डायरेक्टरों ने भी कहा है कि शाहरुख खान बतौर प्रोड्यूसर हमेशा बड़ा सोचते हैं और ऑडियंस को बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देने में यकीन रखते हैं. इस फिल्म के लिए उन्होंने सिद्धार्थ आनंद को पूरी क्रिएटिव स्वतंत्रता दी. सिद्धार्थ ने ऐसा विज़न पेश किया जिसके लिए 350 करोड़ रुपये बजट की जरूरत थी. कहा जाता है कि उनके आइडिया और भव्य पैमाने को देखकर शाहरुख खान भी हैरान रह गए और तुरंत इस प्लान को हरी झंडी दे दी. 

कुल छह बड़े एक्शन सीन्स है वजह 

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'किंग' में कुल छह बड़े एक्शन सीन्स होंगे. जिन्हें सिद्धार्थ और उनकी टीम ने बेहद सोच-समझकर डिजाइन किया है. इनमें से तीन सीक्वेंस दुनिया के अलग-अलग देशों में असली लोकेशन पर शूट किए जाएंगे, जबकि बाकी तीन विशाल सेट्स पर फिल्माए जाएंगे. हर एक सीक्वेंस को इस तरह तैयार किया गया है कि भारतीय एक्शन फिल्मों की सीमाएं और भी आगे बढ़ जाएं. वहीं 'किंग' का सबसे हाईलाइटेड हिस्सा शाहरुख खान का इंट्रोडक्शन सीक्वेंस बताया जा रहा है. इस पर जमकर पैसा खर्च किया गया है, ताकि उनकी एंट्री न सिर्फ भव्य दिखे बल्कि फिल्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बन सके. इसी के साथ 'किंग' ने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' को मात दे दी है, जिसका बजट 250 करोड़ रुपए था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Actor Shahrukh Khan

Trending news

सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज
Bihar Assembly Elections 2025
सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज
Maharashtra: जलगांव के तांबापुरा इलाके में दो गुटों में पथराव, भारी पुलिस बल तैनात
Maharashtra
Maharashtra: जलगांव के तांबापुरा इलाके में दो गुटों में पथराव, भारी पुलिस बल तैनात
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
Modi government
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
CDS Anil Chauhan
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
india russia news in hindi
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
parliament news in hindi
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
AAP MLA
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
Shashi Tharoor
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना