जब शाहरुख खान को नहीं सूझ रहा था इस ‘रोमांटिक’ फिल्म का नाम, फिर रणबीर कपूर ने सुलझाई गुत्थी और जीत लिए 5000 रुपये

बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में किसी भी फिल्म की कहानी जितनी अहम होती है, उसका नाम भी उतना ही मायने रखता है. आपने भी गौर किया होगा कि कई बार सिर्फ एक अच्छा टाइटल ही पूरी फिल्म की पहचान बन जाता है. लोग नाम सुनकर ही सिनेमाघरों की तरफ खिंचे चले आते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था जब वो अपनी ही एक फिल्म का नाम नहीं सोच पा रहे थे. ये सुनकर आपको शायद थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है.
उस फिल्म का नाम तय करने के लिए पूरी टीम के पसीने छूट गए थे, लेकिन कोई भी अच्छा नाम दिमाग में नहीं आ रहा था. ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि फिल्म बहुत बड़े बजट की थी और इसका टाइटल दमदार होना बहुत जरूरी था. जब बहुत सोचने के बाद भी कोई बात नहीं बनी तो हालात ऐसे हो गए कि खुद किंग खान को एक बड़ा ऐलान करना पड़ा. शाहरुख ने अपनी पूरी टीम और दोस्तों के सामने मजाकिया अंदाज में कहा कि जो भी इस फिल्म के लिए सबसे शानदार टाइटल बताएगा, उसे पूरे 5000 का नकद इनाम मिलेगा.
अब आप खुद सोचिए, शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार की तरफ से ऐसा ऑफर मिलना कोई आम बात नहीं थी. ये खबर सुनते ही कई लोगों ने अपने-अपने दिमाग दौड़ाने शुरू कर दिए. टीम मीटिंग में बहुत सारे नाम सामने आए, खूब लंबी-लंबी चर्चाएं हुईं, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ऐसा नाम नहीं मिला जिस पर सबकी सहमति बन सके. हर नाम में कुछ ना कुछ कमी लग रही थी और टेंशन बढ़ती जा रही थी. इसी बीच बॉलीवुड के एक और बड़े सुपरस्टार ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर थे.
जी हां, रणबीर कपूर ने शाहरुख खान और डायरेक्टर इम्तियाज अली की इस परेशानी को समझा और एक ऐसा नाम सुझाया, जिसे सुनते ही पूरी टीम के चेहरे खिल उठे. रणबीर ने कहा कि इस फिल्म का नाम ‘जब हैरी मेट सेजल’ रखना चाहिए. जैसे ही ये नाम मीटिंग में बोला गया, सबको लगा कि बस इसी नाम की तो तलाश थी. ये नाम कहानी के साथ बिल्कुल सटीक बैठ रहा था. बिना किसी देरी के इस नाम को तुरंत फाइनल कर दिया गया. शाहरुख खान अपने वादे के मुताबिक तुरंत रणबीर कपूर को 5000 रुपये का इनाम खुशी-खुशी दे दिया.
इस मजेदार किस्से ने बाद में खूब सुर्खियां भी बटोरी थीं. अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो ये 2017 में रिलीज हुई थी. इस रोमांटिक फिल्म में शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा लीड रोल में थीं. फिल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प थी, जो एक टूर गाइड हैरी और एक चुलबुली गुजराती लड़की सेजल के इर्द-गिर्द घूमती है. सेजल की सगाई की अंगूठी यूरोप के किसी शहर में खो जाती है और उसे ढूंढने के लिए वो हैरी के साथ पूरे यूरोप का सफर करती है. इसी मजेदार और लंबे सफर के दौरान उन दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है.
आम लोगों को अक्सर ये लगता है कि फिल्मों के नाम तो कोई भी, कभी भी अपनी मर्जी से रख सकता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इसके पीछे एक पूरा ऑफिशियल प्रोसेस होती है, जिसका पालन हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को करना पड़ता है. जब भी कोई फिल्म मेकर अपनी कहानी के लिए कोई नाम चुनता है, तो सबसे पहले उसे फिल्म एसोसिएशन के पास जाकर उस टाइटल को रजिस्टर करवाना पड़ता है. ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी मेकर चोरी या नकल ना कर सके.
अगर कोई टाइटल पहले से ही किसी और निर्माता ने अपने नाम पर दर्ज करवा रखा है, तो आप उस नाम का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं. यही वजह है कि बॉलीवुड में टाइटल को लेकर बड़ी रेस होती है. किसी भी फिल्म का नाम तय करते वक्त निर्माताओं को कई छोटी-बड़ी बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिल्म का नाम ऐसा होना चाहिए जो आम जनता की जुबान पर आसानी से चढ़ जाए. वो बोलने में एकदम आसान हो और सुनते ही लोगों के मन में फिल्म को लेकर एक जिज्ञासा पैदा हो सके.
अगर हम बॉलीवुड के इतिहास पर नजर डालें तो हमें ऐसे ढेरों उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जब फिल्मों के नाम एकदम आखिरी समय में बदलने पड़े हों. इसके पीछे कई अलग-अलग वजह होती हैं. कभी-कभी कानूनी पचड़ों या कॉपीराइट के मामलों की वजह से टाइटल बदलना पड़ता है, तो कभी फिल्म की पॉजिटिव नीड्स या टीम के आपसी फैसले के चलते मेकर्स को एक नया टाइटल चुनना पड़ता है. फिल्म की रिलीज से ठीक पहले ऐसा करना काफी रिस्की होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो बदला हुआ नाम ही फिल्म रे लिए लकी साबित हुआ.
इन सभी बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक अच्छा और दमदार टाइटल किसी भी फिल्म को भीड़ से अलग करके एक खास पहचान दिला सकता है. जब नाम कैची होता है तो लोग अपने आप टिकट खिड़की तक खिंचे चले आते हैं. वहीं दूसरी तरफ, अगर फिल्म का नाम बहुत कमजोर, बोरिंग या कंफ्यूज करने वाला हो, तो वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में बुरी तरह नाकाम साबित हो सकता है. भले ही फिल्म की कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, खराब टाइटल मेकर्स के साथ-साथ कलाकारों का खेल बिगाड़ सकता है, जो कई बार हुआ है.