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जब शाहरुख खान को नहीं सूझ रहा था इस ‘रोमांटिक’ फिल्म का नाम, फिर रणबीर कपूर ने सुलझाई गुत्थी और जीत लिए 5000 रुपये

Bollywood Movies Title Rules: बॉलीवुड में फिल्मों के नाम यूं ही नहीं रखे जाते. इसके लिए भी काफी तामझाम करना पड़ता है. क्या आप जानते हैं शाहरुख खान की एक फिल्म का नाम तय करने में पूरी टीम हार मान गई थी? फिर 5000 रुपये का इनाम रखा गया और इस बॉलीवुड एक्टर ने वो इनाम जिता था.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 06, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:15 AM IST
जब शाहरुख खान को नहीं सूझ रहा था इस ‘रोमांटिक’ फिल्म का नाम, फिर रणबीर कपूर ने सुलझाई गुत्थी और जीत लिए 5000 रुपये
Image Credit: Bollywood Movies Title Rules

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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