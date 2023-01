Bollywood Movies: क्या बॉलीवुड की डूबती नैय्या को बचा पाएंगे Shah Rukh-Salman! 2023 में इन सुपरस्टार्स का करियर दांव पर

Upcoming Bollywood Movies: बॉलीवुड की इज्जत इस साल दांव पर लगी है. कोरोना महामारी के बाद साल 2022 ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की उम्मीदें तोड़ी हैं लेकिन अब साल 2023 में बॉलीवुड को अपनी डूबती नैय्या को बचाने के लिए कुछ तो चमत्कार दिखाना ही होगा. बॉलीवुड की डूबती नैय्या को बचाने का जिम्मा एक बार फिर से शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और सलमान खान (Salman Khan) के कंधों पर आता दिख रहा है. साल 2023 में शाहरुख (Shah Rukh New Movies) और सलमान (Salman New Movie) दोनों ही दो-दो फिल्में लेकर आ रहे हैं. बॉलीवुड की नैय्या को बचाने के साथ-साथ शाहरुख और सलमान (Shah Rukh and Salman Films) समेत कई सुपरस्टार्स को अपने करियर की नांव को भी बचाने की जरुरत है.

बॉलीवुड के इन 4 सुपरस्टार के करियर दांव पर

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan)- करोड़ों रुपयों के साथ कई सुपरस्टार्स का करियर भी इस साल दांव पर लगा है. जिसमें सबसे पहला नाम शाहरुख खान का आता है. शाहरुख खान (Shah Rukh Pathaan) चार साल बाद इंडस्ट्री में कमबैक कर रहे हैं. ऐसे में अगर 'पठान' और 'जवान' कमाल नहीं दिखा पाती हैं, तो शाहरुख के लिए मुश्किलों का दौर खड़ा हो जाएगा.

अजय देवगन (Ajay Devgn)- अजय देवगन (Ajay Devgn New Movie) की दृश्यम 2 ने बीते साल में बॉलीवुड की लाज बचाने का काम किया है. अब देखना होगा कि अजय क्या अपनी अगली फिल्म भोला से कोई रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं.

सलमान खान (Salman Khan)- सलमान खान की कोई भी फिल्में पिछले कुछ सालों से कोई कमाल नहीं दिखा पाई हैं. ऐसे में सलमान (Salman Khan Tiger 3) का पूरा भविष्य अब 'किसी का भाई किसी की जान' और 'टाइगर 3' पर टिका है. अगर यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठप हो जाती हैं तो भाईजान का सफर भी इंडस्ट्री में ठप ही समझिए.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar)- अक्षय कुमार (Akshay Kumar New Film) की बिग बजट फिल्में लगातार 3 सालों से बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह मात खा रही हैं. ऐसे में अगर अक्षय कुमार को अपना नाम फिर से बनाना है तो उन्हें 'बड़े मियां और छोटे मियां' में कुछ तो जादूगरी करनी ही होगी.

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं