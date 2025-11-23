Advertisement
trendingNow13014884
Hindi Newsबॉलीवुड

14 दिन बाद दिल्ली ब्लास्ट पर शाहरुख खान की बात, 26/11 और पहलगाम अटैक पर भी बोले- ‘जब कोई पूछे...’

Shah Rukh Khan: हाल ही में शाहरुख खान ने ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में सैनिकों को सलाम करते हुए 26/11, पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने एकता, शांति और इंसानियत का संदेश दिया और जवानों के साहस पर खूबसूरत पंक्तियां भी पढ़ीं. वे जल्द ही अपनी नई फिल्म ‘किंग’ में नजर आएंगे.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 23, 2025, 06:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

14 दिन बाद दिल्ली ब्लास्ट पर शाहरुख खान की बात
14 दिन बाद दिल्ली ब्लास्ट पर शाहरुख खान की बात

Shah Rukh Khan Pays Tribute: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में मुंबई में हुए ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक दिल छू लेने वाली स्पीच दी. इस इवेंट के दौरान उन्होंने देश के जवानों को सलाम किया और 26/11 मुंबई हमले, पहलगाम आतंकी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी. शाहरुख खान का अंदाजं बेहद सिंपल, सम्मानजनक और इमोशनल था, जिसे वहां मौजूद लोगों ने भी महसूस किया. 

उनके शब्दों में एक गहरी संवेदना और देशप्रेम साफ झलक रहा था. स्टेज पर बोलते हुए शाहरुख खान ने कहा कि उनका ये मैसेज देश के हर उस जवान के नाम है जो बिना किसी डर के देश की रक्षा करता है. उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों को सम्मान की जरूरत है, न कि सवालों की. शाहरुख का कहना था कि जब कोई जवान से उसके काम के बारे में पूछे तो वो गर्व से कह सके कि वो देश की सुरक्षा करता है. उन्होंने ये भी बताया कि सैनिकों की कमाई सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की दुआओं में होती है.

देश के सैनिकों के लिए पढ़ीं खास पंक्तियां

उन्होंने सैनिकों के लिए खास तौर पर कुछ पंक्तियां भी पढ़ीं, जिनमें इमोशन, हिम्मत और सम्मान का खूबसूरत मेल था. शाहरुख ने कहा कि जवानों के लिए डर जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि डर तो उन लोगों को लगता है जो देश पर हमला करने की हिम्मत करते हैं. उन्होंने जो पंक्तियां पढ़ी वो कुछ ऐसे थीं, ‘जब कोई पूछे कि क्या करते हो, तो गर्व से कहना मैं देश की रक्षा करता हूं. पूछे कि कितना कमाते हो तो कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमाता हूं’. इन बातों पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा.

‘नहीं मिल रहा था काम...’ सलमान-ऐश्वर्या विवाद के बाद कैसे बदला विवेक ओबेरॉय का करियर? बोले- ‘लोग मुझसे कहते थे, कौन पंगे लेगा...’

शाहरुख खान की स्पीच जीता लोगों का दिल 

शाहरुख खान ने अपनी स्पीच में सिर्फ सैनिकों के साहस की बात नहीं की, बल्कि समाज को एकजुट रहने का मैसेज भी दिया. उन्होंने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब लोग जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे. उनका कहना था कि हमें अपने देश के शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए. शांति, एकता और भाईचारे की भावना लेकर आगे बढ़ना ही सच्ची देशभक्ति है. SRK की ये बातें दर्शकों के दिलों में गहरी उतरती दिखीं. इवेंट में मौजूद लोगों ने शाहरुख के लिए खूब तालियां बजाईं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Siddharth Anand (@s1danand)

शाहरुख खान की अगली एक्शन-थ्रिलर फिल्म

वहीं, अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ में नजर आने वाले हैं, जिसका डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. इस फिल्म का पहला लुक उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर शेयर किया था. इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और जयदीप अहलावत भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. फैंस लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शाहरुख एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करेंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh Khan

Trending news

बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी तेजस हादसे का पता चला, पूर्व फौजी पिता का दर्द छलका
Namansh Syal
बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी तेजस हादसे का पता चला, पूर्व फौजी पिता का दर्द छलका
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
DNA
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?