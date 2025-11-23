14 दिन बाद दिल्ली ब्लास्ट पर शाहरुख खान की बात, 26/11 और पहलगाम अटैक पर भी बोले- ‘जब कोई पूछे...’

Shah Rukh Khan Pays Tribute: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में मुंबई में हुए ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक दिल छू लेने वाली स्पीच दी. इस इवेंट के दौरान उन्होंने देश के जवानों को सलाम किया और 26/11 मुंबई हमले, पहलगाम आतंकी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी. शाहरुख खान का अंदाजं बेहद सिंपल, सम्मानजनक और इमोशनल था, जिसे वहां मौजूद लोगों ने भी महसूस किया.

उनके शब्दों में एक गहरी संवेदना और देशप्रेम साफ झलक रहा था. स्टेज पर बोलते हुए शाहरुख खान ने कहा कि उनका ये मैसेज देश के हर उस जवान के नाम है जो बिना किसी डर के देश की रक्षा करता है. उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों को सम्मान की जरूरत है, न कि सवालों की. शाहरुख का कहना था कि जब कोई जवान से उसके काम के बारे में पूछे तो वो गर्व से कह सके कि वो देश की सुरक्षा करता है. उन्होंने ये भी बताया कि सैनिकों की कमाई सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की दुआओं में होती है.

#WATCH | Mumbai | At the Global Peace Honours 2025, Superstar Shah Rukh Khan says, "My humble tribute to the innocent people who lost their lives in the 26/11 terrorist attack, the Pahalgam terrorist attack, and the recent Delhi blasts and my respectful salute to our brave… pic.twitter.com/XQtJp0pm1I — ANI (@ANI) November 22, 2025

देश के सैनिकों के लिए पढ़ीं खास पंक्तियां

उन्होंने सैनिकों के लिए खास तौर पर कुछ पंक्तियां भी पढ़ीं, जिनमें इमोशन, हिम्मत और सम्मान का खूबसूरत मेल था. शाहरुख ने कहा कि जवानों के लिए डर जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि डर तो उन लोगों को लगता है जो देश पर हमला करने की हिम्मत करते हैं. उन्होंने जो पंक्तियां पढ़ी वो कुछ ऐसे थीं, ‘जब कोई पूछे कि क्या करते हो, तो गर्व से कहना मैं देश की रक्षा करता हूं. पूछे कि कितना कमाते हो तो कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमाता हूं’. इन बातों पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा.

शाहरुख खान की स्पीच जीता लोगों का दिल

शाहरुख खान ने अपनी स्पीच में सिर्फ सैनिकों के साहस की बात नहीं की, बल्कि समाज को एकजुट रहने का मैसेज भी दिया. उन्होंने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब लोग जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे. उनका कहना था कि हमें अपने देश के शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए. शांति, एकता और भाईचारे की भावना लेकर आगे बढ़ना ही सच्ची देशभक्ति है. SRK की ये बातें दर्शकों के दिलों में गहरी उतरती दिखीं. इवेंट में मौजूद लोगों ने शाहरुख के लिए खूब तालियां बजाईं.

शाहरुख खान की अगली एक्शन-थ्रिलर फिल्म

वहीं, अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ में नजर आने वाले हैं, जिसका डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. इस फिल्म का पहला लुक उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर शेयर किया था. इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और जयदीप अहलावत भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. फैंस लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शाहरुख एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करेंगे.