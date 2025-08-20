शाहरुख खान अब 43 साल की इस हसीना को बनाएंगे अपनी हीरोइन, सबके सामने किया वादा, बोले- 'अगली बार पक्का हम दोनों करेंगे फिल्म'
शाहरुख खान अब 43 साल की इस हसीना को बनाएंगे अपनी हीरोइन, सबके सामने किया वादा, बोले- 'अगली बार पक्का हम दोनों करेंगे फिल्म'

Shah Rukh Khan: सुपरस्टार शाहरुख खान के बाद अब उनके बेटे आर्यन खान फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. आर्यन के डायरेक्शन में बनी पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The bads of Bollywood) का हाल ही में प्रिव्यू लॉन्च हुआ, जहां किंग खान भी पहुंचे. इस दौरान एक्टर ने एक हसीना को अपनी हीरोइन बनाने का वादा किया.   

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 20, 2025, 09:43 PM IST
शाहरुख खान
शाहरुख खान

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान एक तरफ अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग खान' को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. दूसरी ओर अपने बेटे आर्यन खान के निर्देशन में बनी रही वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर भी चर्चा में बने हुए है, इसमें शाहरुख खान खुद भी कैमियो करने वाले हैं. आर्यन खान की इस वेब सीरीज में सलमान खान और बॉबी देओल जैसे कई नामचीन सितारे जुड़े हैं. हाल ही में 'बैंड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीव्यू लॉन्च हुआ, जिसमें शाहरुख खान भी पहुंचे. 

'जस्सी जैसी कोई नहीं' मेरा पसंदीदा शो 
इस दौरान शाहरुख खान ने 43 साल की हसीना मोना सिंह से एक बड़ा वादा किया. मोना सिंह के साथ बातचीत के वक्त, शाहरुख ने कहा कि 'जस्सी जैसी कोई नहीं' उनका पसंदीदा शो है और उन्हें इसमें मोना की एक्टिंग को उन्होंने बेहद पसंद किया था. इस दौरान एक शिकायत भी जताई कि मोना अक्सर 43 साल की होने के बावजूद पर्दे पर मां का किरदार निभाती हैं. मोना ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि चूंकि शाहरुख 'जवान' में युवा हीरो का किरदार निभा रहे हैं, इसलिए किसी को तो मां का किरदार निभाना ही होगा. इस पर रिप्लाई देते हुए, किंग खान ने मोना सिंह से वादा किया कि अगली बार वह उनके साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शाहरुख ने पूछा- मम्मी के रोल क्यों करती हो?
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीव्यू लॉन्च पर शाहरुख खान ने मोना सिंह से कहा कि 'बहुत सालों से कहता आ रहा हूं, मेरा पसंदीदा शो जस्सी जैसी कोई नहीं था. उसमें मेरी एक पसंदीदा चीज मोना थी और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मोना जैसी कोई नहीं. लेकिन एक शिकायत है यार, छोटी सी उमर में भी तुम मम्मी का रोल क्यों करती हो यार तुम? 

शाहरुख खान ने मोना सिंह से किया वादा 
इसका जवाब देते हुए मोना सिंह ने कहा कि 'शाहरुख अब मैं क्या बोलू यार? आप हीरो जवान बनकर बैठे हुए हो तो किसी ना किसी को तो मम्मी का रोल करना पड़ेगा ना? मुझे छोटी उम्र के रोल कैसे मिलेंगे?' इस पर शाहरुख ने रिप्लाई दिया कि 'मैं भी क्या कह सकता हूं यार?' शाहरुख खान ने आगे कहा कि 'अगली बार हम दोनों साथ में काम करेंगे. पक्का 100 प्रतिशत!. बता दें कि मोना सिंह ने बीते साल जून में रिलीज हुई फिल्म ‘मुंज्या’ में अभय वर्मा की मां का किरदार निभाया था. इसके अलावा वह आमिर खान की 2022 में रिलीज हुई फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ में लाल की मां गुरप्रीत कौर चड्ढा के रूप में भी नजर आई थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आर्यन खान की पहली फिल्म 
बता दें कि आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बंबा, मनोज पाहवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल, अन्या सिंह, विजयंत कोहली और गौतमी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं. आर्यन इस सीरीज के निर्माता और निर्देशक हैं.  

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Shah Rukh KhanAryan KhanThe Bads Of BollywoodMona Singh

