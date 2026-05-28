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Hindi Newsबॉलीवुडओपन रिलेशनशिप में हूं… शाहरुख की को-एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- ‘मेरी जिंदगी में कई पार्टनर हैं’

ओपन रिलेशनशिप में हूं… शाहरुख की को-एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- ‘मेरी जिंदगी में कई पार्टनर हैं’

शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘रा.वन’ में नजर आने वाली एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी इस समय अपने एक कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने ऑनलाइन डिबेट शुरू कर दी है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 28, 2026, 09:11 PM IST
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ओपन रिलेशनशिप में हूं… शाहरुख की को-एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- ‘मेरी जिंदगी में कई पार्टनर हैं’

शाहरुख खान की को-एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में दिए गए एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने प्यार, रिश्तों और ओपन रिलेशनशिप पर खुलकर बात अपना ओपिनियन रखा है. शहाना ने जिस बेबाक अंदाज में अपनी सोच रखी, उसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. कुछ लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उनकी सोच को लेकर सवाल उठा रहे हैं. शहाना ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो खुद को सालों से चले आ रहे रिश्तों में फिट नहीं मानती और उनके लिए प्यार सिर्फ एक इंसान तक लिमिटेड नहीं है.

ओपन रिलेशनशिप में हैं शहाना
शहाना ने इंटरव्यू में बताया कि इस समय उनकी जिंदगी में कोई एक ‘प्राइमरी पार्टनर’ नहीं है. उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जिनसे उनका गहरा लगाव है. उन्होंने साफ किया कि ये रिश्ते सिर्फ कैजुअल नहीं हैं. उनके मुताबिक ओपन रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं, बल्कि भरोसा और ईमानदारी भी होता है. शहाना ने कहा कि उनके पार्टनर को पता होता है कि वो दूसरे लोगों से भी जुड़ी हुई हैं और उनके रिश्तों में कुछ भी छिपा नहीं होता है.

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प्यार में आजादी देना जरूरी है
एक्ट्रेस ने कहा कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी होती है. अगर दो लोग खुलकर अपनी फीलिंग्स और जरूरतों के बारे में बात करें, तो रिश्ता ज्यादा मजबूत बन सकता है. शहाना का मानना है कि प्यार किसी को बांधकर रखने का नाम नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं तो उसे अपनी तरह जिंदगी जीने की आजादी भी देनी चाहिए. उनके मुताबिक, प्यार इंसान को खुलापन और सुकून दे, ना कि घुटन. एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि ऐसे रिश्ते निभाना आसान नहीं होता है. इसमें इंसान को अपनी जलन, डर और असुरक्षा जैसी फीलिंग से लड़ना पड़ता है. 

इस एक्टर की थीं ‘स्टॉकर फैन’ 
पॉडकास्ट के दौरान, शहाना गोस्वामी ने अपने पुराने रिश्ते को लेकर भी कई दिलचस्प बातें शेयर कीं. उन्होंने मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए बताया कि वो कम उम्र में उनकी बहुत बड़ी फैन थीं. शहाना ने हंसते हुए खुद को मिलिंद का ‘स्टॉकर फैन’ तक कह दिया. उन्होंने बताया कि जब वो 16-17 साल की थीं, तब उन्होंने इंटरनेट पर मिलिंद का नंबर ढूंढकर उन्हें मैसेज किया था. जिसके बाद ही दोनों करीब 6 साल तक सिर्फ मैसेज पर बात की. बाद में जब दोनों सिंगल थे तो उनका रिश्ता शुरू हो गया.

क्यों हुआ था ब्रेकअप
शहाना और मिलिंद का ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और साल 2013 में दोनों अलग हो गए. शहाना ने ब्रेकअप को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उनके और मिलिंद के बीच प्यार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दोनों जिंदगी से अलग-अलग चीजें चाहते थे. एक्ट्रेस के मुताबिक, कई बार रिश्ते खत्म होने की वजह प्यार की कमी नहीं, बल्कि अलग सोच और गलत टाइमिंग होती है. उन्होंने कहा कि जब रिश्ता साथ ना चल पाए तो उसे जबरदस्ती खींचने से बेहतर है कि सम्मान के साथ अलग हो जाएं.

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