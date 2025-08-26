अपने कुक से डांस करवाकर फंस गई फराह खान, शाहरुख खान ने किया रिएक्ट, कहा- 'तुम्हें माफी मांगनी चाह‍िए...'
Advertisement
trendingNow12897908
Hindi Newsबॉलीवुड

अपने कुक से डांस करवाकर फंस गई फराह खान, शाहरुख खान ने किया रिएक्ट, कहा- 'तुम्हें माफी मांगनी चाह‍िए...'

Farah Khan Cook Dilip Video: बॉलीवुड कोरियाग्राफर फराह खान के कुक दिलीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे देखने के बाद इंडस्ट्री के किंग शाहरुख खान ने रिएक्टर किया. उन्होंने फराह को कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Aug 26, 2025, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपने कुक से डांस करवाकर फंस गई फराह खान, शाहरुख खान ने किया रिएक्ट, कहा- 'तुम्हें माफी मांगनी चाह‍िए...'

Farah Khan Cook Dilip Video: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और फराह खान की दोस्ती बहुत पुरानी है. फराह और शाहरुख ने 'मैं हूं ना', 'ओम शांति ओम', और 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. इसके अलावा, फराह ने शाहरुख के कई गाने भी कोरियोग्राफ किए हैं. इतने सालों की दोस्ती के बाद अचानक शाहरुख खान ने फराह को उनसे माफी मांगने के लिए कहा है. 

  1.  
  2.  

कुक से फराह ने कराया डांस 
दरअसल, फराह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिलीप और उनके अन्य घरेलू सहायकों का एक वीडियो शेयर किया. इसमें वे सभी आर्यन खान द्वारा निर्देशित फिल्म ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के गाने ‘बदली सी हवा है’ पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह काफी फनी वीडियो है, और इसमें फराह खान भी दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो को शाहरुख खान ने भी देखा और कमेंट बॉक्स में फराह को माफी मांगने के लिए कहा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शाहरुख ने कमेंट करते हुए की शिकायत 
शाहरुख ने कमेंट करते हुए शिकायत की और कहा कि उन्हें कभी फराह ने दिलीप के जैसे डांस मूव्स नहीं सिखाए. साथ ही उन्होंने कहा कि फिर भी वे फराह को प्यार करते हैं. इस वीडियो को फराह खान ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया था. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, शाहरुख, गौरी और आर्यन से दिलीप के उत्साह के लिए पहले ही माफी. पर गाना है ही इतना अच्छा, वह खुद को रोक नहीं पाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती फराह 
बता दें कि फराह खान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वह यूट्यूब पर व्लॉग भी बनाती हैं. वह कई बॉलीवुड सेलेब्स के यहां इंटरव्यू भी करने जाती हैं. शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद की 'किंग' में नजर आएंगे. इस फिल्म में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अभय वर्मा, जयदीप अहलावत, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ और अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह अगले साल रिलीज होगी. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Shah Rukh KhanFarah KhanFarah Khan Cook

Trending news

अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
Ajit Doval
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
Viral Video
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
bridge collapsed
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
india america deal
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
tribunal
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
Ishwariya Smart Village
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
rss
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
DK Shivakumar
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
SCO summit
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
;