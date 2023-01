Shah Rukh Khan on Besharam Song: 'बेशर्म रंग' गाने को लेकर हुए बवाल पर शाहरुख खान ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- दीपिका जैसा कोई...

Shah Rukh Khan Deepika Padukone Besharam Song: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. 'पठान' की रिलीज से पहले ही कई सारे विवादों में घिर चुकी है, खासकर फिल्म के 'बेशर्म रंग' गाने में ऑरेंज कलर की बिकिनी में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Besharam Song) का हॉट डांस सबसे ज्यादा विवाद में रहा है. 'बेशर्म रंग' पर मचे बवाल पर अब पहली बार शाहरुख खान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Movie) के लिए खास बात कही है.

शाहरुख ने बेशर्म रंग को लेकर क्या कहा?

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan New Movie) ने यशराज फिल्म्स के इंटरव्यू में कहा, 'दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Pathaan) जैसा कोई स्टार ही बेशर्म रंग गाने को इतने शानदार तरीके से कर सकता है.' शाहरुख खान (Shah Rukh Khan on Besharam Song) ने बेशर्म गाने को लेकर अपना व्यू रखते हुए कहा, 'ऐसे गाने को करने के लिए आपको कोई दीपिका के कद का चाहिए होता है.'

King Khan’s 32-year-old dream comes true as he turns an action hero in Pathaan! Watch all the revelations of @iamsrk as he gears up for the release of his first out and out action film #Pathaan

You can’t miss this one! pic.twitter.com/QzRvEZZt3T

— Yash Raj Films (@yrf) January 18, 2023