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#AskSRK के दौरान फैन ने ‘मन्नत’ बेचने की दी सलाह, तो शाहरुख खान ने दिया ऐसा जवाब; पढ़ते ही मुंह से निकलेगा - ‘वाह! किंग खान...’

Shah Rukh Khan AskSRK Session: शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ खुलकर दिल की बात की. इस दौरान उन्होंने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘किंग’ की रिलीज डेट और टीजर को लेकर बड़ा अपडेट दिया. साथ ही जब एक फैन ने उन्हें ‘मन्नत’ बेचने की सलाह दी, तो सुपरस्टार ने ऐसा मजेदार जवाब दिया कि किसी की भी हंसी छूट जाए.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 16, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:57 AM IST
#AskSRK के दौरान फैन ने ‘मन्नत’ बेचने की दी सलाह, तो शाहरुख खान ने दिया ऐसा जवाब; पढ़ते ही मुंह से निकलेगा - ‘वाह! किंग खान...’
Image Credit: फैन के कहा बेच दो मन्नत, तो शाहरुख ने दिया ये जवाब (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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