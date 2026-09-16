/#AskSRK के दौरान फैन ने ‘मन्नत’ बेचने की दी सलाह, तो शाहरुख खान ने दिया ऐसा जवाब; पढ़ते ही मुंह से निकलेगा - ‘वाह! किंग खान...’

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भले ही आजकल पब्लिक में हुडी पहनकर निकलते हों, लेकिन अपने फैंस से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर अपना मशहूर #AskSRK सेशन रखा. इस दौरान किंग खान अपने मजाकिया और बेबाक अंदाज में नजर आए. उन्होंने फैंस के अतरंगी सवालों के बड़े ही दिलकश जवाब दिए. इस बातचीत में शाहरुख ने अपने 300 करोड़ के आलीशान बंगले ‘मन्नत’ के रेनोवेशन से लेकर अपनी आने वाली धमाकेदार फिल्म ‘किंग’ के बारे में खुलकर बात की. उनके इस सेशन ने इंटरनेट पर एक बार फिर तहलका मचा दिया.
शाहरुख खान आज भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं और दुनियाभर में उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है. यही वजह है कि लोग उन्हें दोबारा बड़े पर्दे पर एक्शन करते देखने के लिए बेताब हैं. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ उनकी आने वाली एक्शन-एडवेंचर फिल्म ‘किंग’ को लेकर पहले से ही जबरदस्त माहौल और बज बना हुआ है. फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस इसके पहले लुक या टीजर का बेसब्री से राह देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर लगातार लोग पूछ रहे थे कि आखिर मेकर्स इस फिल्म से जुड़ी कोई झलक कब सामने लाएंगे और उनका इंतजार कब खत्म होगा?
Ab picture hi dekho na! Tarsa nahi raha join acchhi wali bana raha hoon....ke Dil ko tasalli mile....Sab ayega...24th Dec se pehle. https://t.co/ysRYdgMFRP
— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
Sid toh bechara laga hua hai. Late bhai hain...taking time to put our best foot forward so u all enjoy it and feel proud and happy with #King https://t.co/CPnsAhTrzp
— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
सोशल मीडिया सेशन के दौरान शाहरुख खान ने साफ किया कि उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘किंग’ तय की गई तारीख यानी 24 दिसंबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उन्होंने फैंस को समझाते हुए थोड़ा सब्र रखने को कहा और भरोसा दिलाया कि जो चीज तैयार हो रही है, वो सबको बेहद पसंद आएगी. शाहरुख ने लिखा, ‘अब पिक्चर ही देखो ना! तड़पा नहीं रहा, एक अच्छी वाली बना रहा हूं कि दिल को तसल्ली मिले, सब आएगा 24 दिसंबर से पहले’. उन्होंने ये भी बताया कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और पूरी टीम इस समय फिल्म के बेहतरीन एसेट तैयार करने में दिन-रात एक कर रही है.
शाहरुख खान ने आगे बताया कि मेकर्स थोड़ा वक्त इसलिए ले रहे हैं, ताकि लोगों को स्क्रीन पर सबसे धांसू काम देखने को मिले. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘सिड तो बेचारा लगा हुआ है, लेट भी हैं हम अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए समय निकाल रहे हैं, ताकि आप सभी इसका आनंद लें और किंग को लेकर गर्व महसूस करें’. जब एक फैन ने याद दिलाया कि फिल्म रिलीज होने में अभी करीब 100 दिन का वक्त बचा है, तो शाहरुख बोले, ‘अभी सिर्फ बात करूंगा, ट्रेलर बाद में. अभी फिल्म 100 दिन दूर है ना, 24 दिसंबर को ब्रो’. इस बात से साफ है कि प्रमोशन जल्द शुरू होगा.
Happy Ganapati to all the boys & girls. Festivities & happiness around and may Bappa bring more of it in your lives. To add to happiness it's always better to share it with friends. So a bit of sharing and laughs let's do an #AskSRK for a while if you all have the time. Love u
— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
Ab new gallery bana rah hoon na so aur bhi chumkunga...on the new gallery. Also hopefully will have some handle to hold onto!! https://t.co/gOUfht6iXt
— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
बातचीत के दौरान एक यूजर ने शाहरुख खान से थोड़ा अजीब सवाल पूछ लिया. यूजर ने लिखा, ‘अगर शाहरुख खान ने फैंस से मिलने बालकनी में आना बंद कर दिया है, तो वे ‘मन्नत’ को बेच ही दें? फैन का कहना था, ‘सर मन्नत बेच दो इस बार अगर गैलरी में नहीं आना है तो’. दरअसल, शाहरुख की सालों पुरानी परंपरा रही है कि वे अपने जन्मदिन और त्योहारों पर ‘मन्नत’ की बालकनी पर आकर हाथ हिलाते हैं. अपने 60वें जन्मदिन पर ‘मन्नत’ में रेनोवेशन चलने और सिक्योरिटी वजहों के चलते वे बालकनी में नहीं आए थे, जिसके लिए उन्होंने उस वक्त फैंस से बाकायदा माफी भी मांगी थी.
फैन के ‘मन्नत’ बेचने वाले कमेंट पर शाहरुख खान ने बेहद हाजिरजवाबी से दिल जीतने वाला जवाब दिया. शाहरुख ने लिखा, ‘अब नई गैलरी बना रहा हूं ना तो और भी चमकूंगा नई गैलरी पर. साथ ही, उम्मीद है कि मेरे पास पकड़ने के लिए कुछ सहारा भी होगा!’. बता दें, फिल्म ‘किंग’ का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं और इसका प्रोडक्शन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स मिलकर कर रहे हैं. इस मल्टीस्टारर फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा और अरशद वारसी जैसे बेहतरीन कलाकार दिखाई देंगे.