जब बॉबी देओल ने आधी रात को किया फोन, शाहरुख खान से की बेटे आर्यन खान की शिकायत, बोले- ‘ये तो बहुत...’
जब बॉबी देओल ने आधी रात को किया फोन, शाहरुख खान से की बेटे आर्यन खान की शिकायत, बोले- ‘ये तो बहुत...’

Shah Rukh Khan: शाहरुख खान इन दिनों अपने बेटे आर्यन खान की अपकमिंग सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं, जो जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इस सीरीज में कई नामी चेहरे नजर आने वाले हैं, जिनमें से एक बॉबी देओल भी हैं, लेकिन एक बार शूटिंग के वक्त बॉबी ने आधी रात को शाहरुख को फोन कर दिया था, क्योंकि...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:36 AM IST
बॉबी देओल ने आधी रात को किया शाहरुख खान को फोन
बॉबी देओल ने आधी रात को किया शाहरुख खान को फोन

Bobby Deol Complained About Aryan Khan: हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अपने मोस्ट अवेटेड सीरीज The Ba**ds Of Bollywood* का प्रीव्यू लॉन्च किया. इस मौके पर माहौल बेहद खास रहा क्योंकि इस शो से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान डायरेक्शन और राइटिंग में अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस शो में लक्षय, सहेर बंबा और बॉबी देओल जैसे शानदार कलाकार नजर आने वाले हैं. इसी इवेंट इवेंट लॉन्च में बॉबी ने बताया कि आर्यन ने पूरी स्टारकास्ट से खूब मेहनत करवाई. 

वहीं शाहरुख ने भी एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि बॉबी ने उनसे कहा, 'आप सेट पर आ जाइए और मुझे घर जाने दीजिए'. शाहरुख खान ने बॉबी का आभार जताते हुए कहा, 'हम 30 साल से साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह फॉर्मल नहीं रहे. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम अपने बच्चों के साथ काम करेंगे. बॉबी भाई, आपने मेरे बेटे के साथ काम करके इस शो को खास बना दिया. आप जो प्यार और गहराई लाए हैं, वो अमूल्य है'. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बॉबी देओल ने आर्यन खान की तारीफ 

बॉबी देओल ने भी इस खास मौके पर अपने दिल की बात शेयर करते हुए उसने कहा, 'ये दिन मेरे लिए भी खास है क्योंकि अब हमारे बच्चे भी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं. मैंने आर्यन को बचपन से देखा है. वो हमेशा से कॉन्फिडेंट रहा है और दुनिया को जीतने के लिए तैयार लगता था. आज उसका पहला कदम देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है'. इस दौरान उनकी आवाज में आर्यन के लिए अपनापन और गर्व की झलक साफ नजर आ रही थी.

8वें दिन ‘वॉर 2’ ने पकड़ी बुलेट की रफ्तार, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही ‘कुली’, गुरुवार को दोनों ने की धांसू कमाई

आर्यन खान ने बॉबी देओल करवाया खूब काम  

बॉबी ने हंसते हुए ये भी बताया, 'आर्यन ने हमसे बहुत काम करवाया. बार-बार कहता था एक और टेक. और मैं भी कहता, ‘हां बेटा, चलो करते हैं’. मुझे लगा था कि वे आसान रखेगा, पर उसने काफी मेहनत करवाई. यहां तक कि उसने मुझे 7 घंटे तक स्क्रिप्ट सुनाई, जबकि मैंने पहले ही हां कह दी थी'. उनकी ये बात सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग ठहाके माकर हंसने लगे. शाहरुख ने एक मजेदार किस्सा सुनाया, जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया. 

शाहरुख खान को फोन कर की शिकायत 

उन्होंने बताया, 'एक बार बॉबी ने रात में फोन करके कहा कि भाई, तुम आ जाओ. बहुत काम करवा रहा है, अब मुझे घर जाना है'. ये सुनकर पूरा माहौल हंसी-ठहाकों से गूंज उठा. बॉबी ने आर्यन की तारीफ करते हुए कहा, 'जब मैंने उसे बड़े होकर बोलते सुना तो लगा उसमें सचमुच जादू है. उसकी सोच और कॉन्फिडेंस कमाल का है'. शो में लक्षय, सहेर बंबा के साथ मनोज पाहवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल और कई कलाकार शामिल हैं. 

18 सितंबर को स्ट्रीम होगी सीरीज

खास बात ये है कि इस शो में सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह भी गेस्ट अपीयरेंस देंगे. The Ba**ds Of Bollywood* एक तेज रफ्तार वाली स्टाइलिश कहानी है, जिसमें हंसी-मजाक और दिलचस्प मोड़ शामिल हैं. ये शो ग्लैमर की दुनिया को वो अनकही राज खोलेगा, जो अक्सर पर्दे पर पीछे छिपे होते हैं. बता दें, ये शो 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा, जिसको लेकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

