शाहरुख-सलमान खान फिल्म करने को तैयार आमिर खान, सामने आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बोले- 'हम तीनों के लिए कोई अच्छी....'

Aamir Khan on Working With Salman-Shah Rukh Khan: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की किसी फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन दिनों दो खान अपने-अपने प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे हैं. शाहरुख खान फिल्म 'किंग', सलमान खान 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग कर रहे हैं. वहीं आमिर खान किसी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए है. आमिर ने 'सितारे जमीन पर' फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है.

'इसकी संभावना 50-50'

इसी बीच आमिर खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें आमिर खान ने शाहरुख खान और सलमान खान के संग काम करने के सवाल पर जवाब दिया. आमिर ने यूट्यूब चैनल गेम चेंजर से बातचीत की. इस बातचीत में तीनों खानों के साथ काम करने पर सवाल किया. आमिर से 'तीनों के एक प्रोजेक्ट पर राजी होने की संभावना के बारे में पूछा, तो आमिर ने जवाब दिया. उन्होंने कहा 'इसकी संभावना 50-50 है. यह एक ऐसी भावना है जिसे हम समझते हैं, शाहरुख, सलमान और मैं. हम सभी दर्शकों द्वारा हमारे साथ आने के विचार को दिए गए प्यार का सम्मान करते हैं.'

'अगर अच्छी कहानी मिली तो....'

आमिर खान ने आगे कहा कि 'हम तीनों ने साथ काम नहीं किया लेकिन सलमान और शाहरुख ने साथ काम किया, सलमान और मैंने भी किया. मुझे लगता है कि अब हम इससे ज्यादा तैयार हैं और अगर अच्छी कहानी मिलती है, जिसमें हम तीनों के लिए अच्छे रोल हों और हमें पसंद आए, तो हम जरूर करेंगे.' आमिर ने आगे बताया कि 'केवल सही स्क्रिप्ट न मिलना ही हमारे लिए समस्या है. इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है.' आमिर खान के इस बयान से साफ हो गया है कि आने वाले समय में तीनों खान एक साथ एक फिल्म में काम कर सकते हैं और फैंस का इंतजार खत्म हो सकता है.

बता दें कि एक दौर था जब शाहरुख खान और आमिर खान के बीच काफी दुश्मनी रही थी. दोनों एक दूसरे को लेकर काफी कुछ बोल गए थे. लेकिन अब दोनों के बीच फिर दोस्ती हो गई है और कई बार साथ में स्पॉट भी होते है. आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म का उनके हर एक फैन को बेसब्री से इंतजार है.