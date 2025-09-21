शाहरुख-सलमान खान फिल्म करने को तैयार आमिर खान, सामने आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बोले- 'हम तीनों के लिए कोई अच्छी....'
Advertisement
trendingNow12931632
Hindi Newsबॉलीवुड

शाहरुख-सलमान खान फिल्म करने को तैयार आमिर खान, सामने आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बोले- 'हम तीनों के लिए कोई अच्छी....'

Aamir Khan on Working With Salman-Shah Rukh Khan: बॉलीवुड इंडस्ट्री के तीन बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के लाखों फैंस है. तीनों खान के फैंस उन्हें साथ में देखना चाहते हैं. हाल ही में आमिर खान ने साथ में फिल्म करने की संभावना पर बयान दिया.  

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 21, 2025, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉलीवुड के तीनों खान
बॉलीवुड के तीनों खान

Aamir Khan on Working With Salman-Shah Rukh Khan: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की किसी फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन दिनों दो खान अपने-अपने प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे हैं. शाहरुख खान फिल्म 'किंग', सलमान खान 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग कर रहे हैं. वहीं आमिर खान किसी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए है. आमिर ने 'सितारे जमीन पर' फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है. 

'इसकी संभावना 50-50'
इसी बीच आमिर खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें आमिर खान ने शाहरुख खान और सलमान खान के संग काम करने के सवाल पर जवाब दिया. आमिर ने यूट्यूब चैनल गेम चेंजर से बातचीत की. इस बातचीत में तीनों खानों के साथ काम करने पर सवाल किया. आमिर से 'तीनों के एक प्रोजेक्ट पर राजी होने की संभावना के बारे में पूछा, तो आमिर ने जवाब दिया. उन्होंने कहा 'इसकी संभावना 50-50 है. यह एक ऐसी भावना है जिसे हम समझते हैं, शाहरुख, सलमान और मैं. हम सभी दर्शकों द्वारा हमारे साथ आने के विचार को दिए गए प्यार का सम्मान करते हैं.'

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

'अगर अच्छी कहानी मिली तो....'
आमिर खान ने आगे कहा कि 'हम तीनों ने साथ काम नहीं किया लेकिन सलमान और शाहरुख ने साथ काम किया, सलमान और मैंने भी किया. मुझे लगता है कि अब हम इससे ज्यादा तैयार हैं और अगर अच्छी कहानी मिलती है, जिसमें हम तीनों के लिए अच्छे रोल हों और हमें पसंद आए, तो हम जरूर करेंगे.' आमिर ने आगे बताया कि 'केवल सही स्क्रिप्ट न मिलना ही हमारे लिए समस्या है. इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है.' आमिर खान के इस बयान से साफ हो गया है कि आने वाले समय में तीनों खान एक साथ एक फिल्म में काम कर सकते हैं और फैंस का इंतजार खत्म हो सकता है.  

बता दें कि एक दौर था जब शाहरुख खान और आमिर खान के बीच काफी दुश्मनी रही थी. दोनों एक दूसरे को लेकर काफी कुछ बोल गए थे. लेकिन अब दोनों के बीच फिर दोस्ती हो गई है और कई बार साथ में स्पॉट भी होते है. आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म का उनके हर एक फैन को बेसब्री से इंतजार है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh KhanSalman Khanaamir khan

Trending news

क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
;