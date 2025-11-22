एक साथ कहां निकले सलमान और शाहरुख खान, फिर दिखा भाईचारा, भारत से दूर अबू धाबी में किया सैर-सपाटा, PHOTO

Shah Rukh Khan And Salman Khan: बॉलीवुड के दो दिग्गज एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान अबू धाबी में एक खास मौके पर एक ही फ्रेम में साथ दिखाई दे रहे हैं. ये दोनों सुपरस्टार हाल ही में अबू धाबी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के वीआईपी ओपनिंग इवेंट में एक साथ दिखे. जिसका फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. वायरल तस्वीरों में शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ नजर आ रहे हैं और दोनों ने ब्लैक कलर के क्लासी सूट पहने हुए हैं.

म्यूजियम के उद्घाटन में शामिल हुए सितारे

सलमान और शाहरुख खान दोनों एक साथ अबू धाबी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के उद्घाटन में शामिल हुए थे. दोनों को एक साथ देखकर फैंस काफी खुश हो गए थे. इस दौरान उनकी और भी फोटो, वीडियो सामने आई है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. तस्वीरों में सलमान और शाहरुख को म्यूजियम में पुरानी चीजों को ध्यान से देखने और एक्सप्लोर करते हुए कैप्चर किया गया है. ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी इवेंट में सलमान और शाहरुख एक साथ दिखे हो, पहले भी उनकी कई स्पॉटिंग हुई है.

यूजर्स कर रहे कमेंट

खास बात ये है कि म्यूजियम का ये ओपनिंग एक लिमिटेड और एक्सक्लूसिव VIP इवेंट था, इसलिए दोनों खान की मौजूदगी ने इस खास मौके को और भी बड़ा बना दिया था. दोनों को साथ देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस जमकर अपनी प्रतिक्रियांए दे रहे हैं. कई यूजर्स ने फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा 'यह पल दो दिग्गजों की जबरदस्त एकता को दिखाता है.' अन्य यूजर ने कहा 'ये तस्वीर करण-अर्जुन वाली बॉन्डिंग की तरह लग रही है.'

फोटो को काफी पसंद कर रहे फैंस

सलमान और शाहरुख की जोड़ी की अक्सर चर्चा होती रहती है, क्योंकि दोनों की एक साथ तस्वीरें काफी कम फैंस के सामने आती हैं और जब भी आती है तो तेजी से वायरल हो जाती हैं. यह इवेंट न सिर्फ एक गैलेरियन म्यूजियम का उद्घाटन था, बल्कि शाहरुख और सलमान की जबरदस्त दोस्ती और पेशेवर बॉन्डिंग की एक शानदार झलक भी थी. दोनों की साथ में तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.