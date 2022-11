Shah Rukh Khan Salman Khan: स्क्रीन पर आग लगाने एक साथ आएंगे 'पठान' और 'टाइगर'! जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस की होगी शूटिंग

Shah Rukh Khan with Salman Khan in Tiger 3: शाहरुख खान और सलमान खान (Shah Rukh Khan Salman Khan) इंडस्ट्री के सबसे बड़े और लोकप्रिय नामों में से हैं और दोनों ही स्टार्स की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. सलमान और शाहरुख को एक साथ देखने का इंतजार दोनों के फैन्स और प्रशंसक दोनों ही करते रहते हैं. बता दें कि कुछ देर पहले एक विश्वसनीय स्रोत ने यह कन्फर्म किया है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ (Salman Khan Katrina Kaif) की फिल्म 'टाइगर 3' (Tiger 3) में शाहरुख खान भी एक अहम भूमिका (Shah Rukh Khan in Tiger 3) निभाने वाले हैं. यहां आगे पढ़कर इस बारे में सारी डिटेल्स जानिए..

स्क्रीन पर आग लगाने एक साथ आएंगे 'Pathaan' और 'Tiger'!

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Pinkvilla ने कन्फर्म किया है कि सलमान-कैटरीना (Salman Katrina) स्टारर 'टाइगर 3' में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan in Tiger 3) एक शानदार एक्शन सीक्वेंस के लिए नजर आने वाले हैं. 'पठान' (Pathaan) की रिलीज के तुरंत बाद शाहरुख इस सीक्वेंस को शूट करेंगे.

जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस की होगी शूटिंग

एक टॉप इंडस्ट्री सोर्स से यह जानकारी मिली है कि शाहरुख खान टाइगर 3 की शूटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं. आदित्य चोपड़ा की इस दुनिया में एक शाहरुख-सलमान (Shah Rukh Salman) का एक धुआंधार एक्शन सीक्वेंस होने वाला है और उसकी तैयारी काफी जोरों-शोरों से चल रही है. यह सीन फिल्म के लिए बहुत क्रूशियल साबित होने वाला है और इसमें काफी थ्रिल होगा.

आपको जानकर हैरानी होगी कि खबरों के हिसाब से 'टाइगर 3' में सलमान और शाहरुख के साथ-साथ ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) भी नजर आ सकते हैं. बता दें कि जैसे शाहरुख सलमान की 'टाइगर 3' में एक गेस्ट अपियरेंस करने वाले हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख की 'पठान' में सलमान भी नजर आएंगे.

