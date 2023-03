Shah Rukh Khan अपनी पत्नी के मोहल्ले में खड़े होकर गाया करते थे ये गाना, Gauri Khan को एसआरके की ये हरकत लगती थी 'चीप'

Shah Rukh Sang for Gauri when they were dating: शाहरुख खान बॉलीवुड के 'बादशाह' कहलाये जाते हैं और वो 'रोमांस किंग' भी हैं. देश के सबसे बड़े और फेवरेट 'रोमांटिक हीरो', शाहरुख खान की पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प थी. जो शाहरुख की पहली गर्लफ्रेंड थीं, वो आज उनकी पत्नी हैं. शाहरुख ने सीरियसली सिर्फ एक हसीना से प्यार किया, उन्हीं को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और उन्हीं से शादी भी की. शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो गौरी को डेट कर रहे थे और दोनों दिल्ली में थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक गाना गाया करते थे. इस गाने से उनकी गर्लफ्रेंड गौरी बहुत चिढ़ती थीं और उन्हें शाहरुख की ये हरकत बहुत 'चीप' लगती थी...