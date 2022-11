Shah Rukh Khan ने इस चीज को बताया 'घर वापसी', बोले- घर वापस आने जैसा महसूस हो रहा है

Shah Rukh Khan Ask Me Anything: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अब तक जिन समस्याओं का सामना किया है, उनके लिए उन्होंने जिस मंत्र का अभ्यास किया है, उन्होंने उसे साझा किया है. शाहरुख ने शनिवार दोपहर अपने प्रशंसकों के साथ सवाल-जवाब सेशन किया, जहां एक प्रशंसक ने उनसे पूछा कि उन्हें अब तक जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उन्हें दूर करने के लिए उन्हें क्या प्रेरित करता है.

शाहरुख खान ने दिया ये जवाब

शाहरुख खान ने लिखा, "किसी को यह विश्वास करना होगा कि अच्छाई हमेशा बुरे पर हावी होगी." एक अन्य यूजर ने उनसे 'पठान' के साथ इतने लंबे समय बाद 'स्क्रीन पर वापस आने' के बारे में पूछा. शाहरुख ने जवाब दिया, "यह घर वापस आने जैसा है."

जल्द रिलीज होगी पठान

'पठान' एक भारतीय जासूस की कहानी प्रस्तुत करता है, जो अपनी गुप्त और गिरगिट जैसी क्षमताओं को देखते हुए किसी भी प्रणाली या घेरे में घुस सकता है, जिसमें वह रहता है.

चार साल बाद शाहरुख खान की फिल्म

अभिनेता के लिए चार साल से अधिक के अंतराल के बाद शाहरुख की तीन फिल्मों में से यह पहली फिल्म है. इससे पहले, उन्हें 2018 की फिल्म 'जीरो' में देखा गया था, जो बॉक्स-ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी.

इस तारीख को होगी रिलीज

भारत के प्रमुख स्टूडियो समूह यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित 'पठान' 25 जनवरी, 2023 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी.

