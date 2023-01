Shah Rukh Khan के आगे इस हसीना ने खोला अपना दिल, बोलीं- आइ लव यू, मुझे दूसरी बीवी बना लो!

Urfi Javed wants to be Second Wife of SRK: शाहरुख खान कई दशकों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और दुनियाभर में लोग उनके दीवाने हैं. शाहरुख खान ने कुछ दिन पहले अपनी नई फिल्म 'पठान' (Pathan) रिलीज की है जो एक सुपरहिट साबित हुई है. अब, एक बेहद बोल्ड और फेमस एक्ट्रेस का इंटरव्यू सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने 'किंग खान' से ऐसी डिमांड कर दी है कि शाहरुख की पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) भी जेलस हो जाएंगी. इस हसीना ने सरेआम अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा है कि वो शाहरुख से बहुत प्यार करती हैं और वो चाहती हैं कि एक्टर उन्हें अपनी 'दूसरी बीवी' बना लें...

Shah Rukh Khan के आगे इस हसीना ने खोला अपना दिल

अगर आप अब तक गेस नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये हसीना जितनी फेमस अपने काम को लेकर हैं, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें उनके सोशल मीडिया से मिली है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस अपनी बेबाकी और बोल्ड फैशन सेंस के लिए पहचानी जाती हैं. बता दें कि शाहरुख के आगे अपने प्यार का इजहार करने वाली एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि उर्फी जावेद (Urfi Javed) हैं.

बोलीं- 'आइ लव यू, मुझे दूसरी बीवी बना लो!

उर्फी का यह यना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस पैपराजी से बात करती नजर आ रही हैं. उर्फी से इस वीडियो में पैपराजी बार-बार शाहरुख के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन उर्फी कुछ नहीं कह रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब शाहरुख उनकी बात सुन ही नहीं पाएंगे तो उनके बोलने का क्या फायदा है! फिर भी जब पैपराजी उनसे शाहरुख के बारे में कुछ कहने की मांग करते हैं तो उर्फी बोलती हैं- 'आइ लव यू शाहरुख, मुझे दूसरी बीवी बना लो!' (I love you Shah Rukh, make me your second wife). उर्फी के इस स्टेटमेंट ने सभी को हैरान कर दिया है.

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.