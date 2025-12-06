Advertisement
‘शो में इतना खाना था, मैं देखकर डर गया...’ क्यों काजोल-ट्विंकल के टॉक शो में नहीं आए शाहरुख खान? बोले- ‘ये मेरा प्रायश्चित है...’

Shah Rukh Khan: इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘किंग’ को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले शाहरुख खान ने हाल ही में बताया कि क्यों वे अभी तक काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो ‘टू मच’ में नहीं गए? बोले ‘शो में इतना खाना था, मैं शायद वही देखकर डर गया’. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:32 AM IST
क्यों काजोल-ट्विंकल के टॉक शो में नहीं आए शाहरुख खान
क्यों काजोल-ट्विंकल के टॉक शो में नहीं आए शाहरुख खान

Shah Rukh Khan: कुछ महीने पहले शुरू हुए काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो ‘टू मच’ (Two Much) में अब में अब तक सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर, आलिया भट्ट, जान्हवी कपूर और कृति सेनन जैसे कई बड़े सितारे नजर आ चुके हैं. लेकिन फैंस के मन में एक ही सवाल था कि शाहरुख खान इस शो में क्यों नहीं आए? क्या उन्हें बुलाया नहीं गया या फिर वे बिजी हैं इस वजह से नहीं आए? इन सवालों का जवाब खुद शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में देते हुए बताया कि वे शो में क्यों नहीं आ पाए?

बीबीसी एशियन नेटवर्क से बातचीत में शाहरुख खान ने बताया कि वे काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो में आना चाहते थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग और चोट की वजह से नहीं आ सके. उन्होंने कहा, ‘मैं इस समय एक फिल्म कर रहा हूं और उस दौरान मुझे चोट भी लग गई थी. मैंने काजोल से ये कहा था कि मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि मैं शो पर नहीं आ पाया’. इतना ही नहीं, शाहरुख खान ने मजाक में ये भी कहा, ‘शो में इतना खाना था, मैं शायद वही देखकर डर गया’. जिसने सभी को मुस्कुराने को मजबूर कर दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

शाहरुख ने काजोल और ट्विंकल से मांगी माफी

साथ ही शाहरुख खान ने ये भी बताया कि वे काजोल और ट्विंकल से माफी चाहते हैं, क्योंकि वे शो का हिस्सा नहीं बन सके. उन्होंने कहा, ‘मुझे आप दोनों से सच में माफी मांगनी है’. शाहरुख ने साफ कहा कि वे शो में न आ पाने की कसक इतनी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने हर एपिसोड पूरा देख लिया. उन्होंने कहा, ‘ये मेरा प्रायश्चित है कि मैं शो में नहीं आया, इसलिए मैंने सारे एपिसोड देखे’. शाहरुख इस समय अपनी फिल्म ‘किंग’ (King) की शूटिंग में काफी बिजी चल रहे हैं और इसी दौरान उनके हाथ में चोट लग गई थी. 

शाहरुख खान-काजोल की सबसे रोमांटिक फिल्म, जिसका लंदन में लगा स्टैचू, 30 साल पहले तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड, 7 गानों ने रचा था इतिहास

लंदन में लगा DDLJ का ब्रॉन्ज स्टैच्यू

जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग कुछ समय के लिए रोक दी गई थी. बावजूद इसके वे लगातार अपने काम पर ध्यान दे रहे और जल्द ही वापसी करने वाले हैं. इसी बीच शाहरुख और काजोल लंदन में एक खास मौके पर पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी आइकॉनिक फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ के पॉपुलर पोज की एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया. ये पल दोनों कलाकारों के लिए बेहद यादगार और गर्व का था. लंदन के लेस्टर स्क्वायर पर लगी ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू खास इसलिए भी है क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हुआ था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

DDLJ के स्टैच्यू को लेकर खुश हैं शाहरुख खान 

इस स्टैच्यू की फोटो-वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों के जहन में 30 साल पुरानी यादों उभर कर आने लगीं, जब वे पहली बार बड़े पर्दे पर राज और सिमरन से मिले थे. स्टैच्यू के अनावरण के दौरान शाहरुख और काजोल दोनों बेहद खुश नजर आए. ये फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान रखती है, इसलिए ये सम्मान बॉलीवुड के लिए भी बड़ी उपलब्धि है. शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, ‘राज और सिमरन की ब्रॉन्ज स्टैच्यू को लेस्टर स्क्वायर में देखकर बेहद खुशी हुई’. 

अक्षय कुमार का वो 5 मिनट 16 सेकंड का रोमांटिक गाना, जिसमें कूट-कूट कर भारी है नफरत, आज भी यूट्यूब पर खूब मचाता है गदर

अगरे साल रिलीज होगी शाहरुख खान की ‘किंग’

साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, ‘DDLJ को 30 साल पूरे होने पर ये सम्मान मिलना किसी सपने से कम नहीं है’. उन्होंने यूके के लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा, ‘अगर आप कभी लंदन आएं तो इस स्टैच्यू के साथ नई यादें जरूर बनाएं’. इस खास पल ने फैंस को भी फिर से DDLJ की यादों में लौटा दिया. बता दें, उनकी आने वाली फिल्म ‘किंग’ का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है और फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अर्शद वारसी जैसे कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म अगले साल 2026 में रिलीज होगी.

