‘डैड’ नहीं ‘सर’...., आर्यन खान ने शाहरुख संग सेट पर दिखाया अनोखा रिश्ता, वैनिटी वैन के बाहर करते थे इंतजार

Aryan Khan called Shah Rukh Khan Sir: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने नेटफ्लिक्स शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं. इस शो के दौरान उन्होंने अपने पिता शाहरुख खान को भी डायरेक्ट किया था. इस दौरान वो अपने पिता को सर कहकर बुलाते थे. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 02, 2025, 04:39 PM IST
शाहरुख खान आर्यन खान
Aryan Khan called Shah Rukh Khan Sir: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने हाल ही में डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है. नेटफ्लिक्स पर आए शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को दर्शकों का जबरदस्त रिएक्शन मिला है और फैंस इसके दूसरे पार्ट की डिमांड कर रहे हैं. इस शो में सलमान खान, आमिर खान और खुद शाहरुख खान ने भी कैमियो किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्यन खान शो डायरेक्ट करने के दौरान अपने पिता शाहरुख को सर कहकर बुलाते थे. इस बात का खुलासा शो से जुड़े डांस कोरियोग्राफर मुदस्सर ने किया. 

सेट पर शाहरुख को बोलते थे 'सर'
फेमस कोरियोग्राफर मुदस्सर ने हाल ही में हिंदी रश को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आर्यन खान सेट पर शाहरुख खान को सर कहकर बुलाते थे. मुदस्सर बोले कि 'हमारा प्रोसेस ऐसा था कि मैंने एक रेफरेंस वीडियो बनाया था कि गाना कैसा होगा. फिर मैं और आर्यन वो वीडियो शाहरुख सर को दिखाने उनकी वैनिटी वैन में गए. वो पल मेरे लिए बहुत कुछ सीखने वाला था. जब हम अंदर गए, तब शाहरुख सर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, तो आर्यन ने इंतजार किया जब तक उन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं और जैसे ही उन्होंने हमारी तरफ देखा, आर्यन ने उन्हें 'सर' कहकर बुलाया और कहा, 'सर , हमने गाने के लिए कुछ बनाया है, क्या आप देखना चाहेंगे?' शाहरुख सर ने तुरंत कहा, हां हां बिल्कुल दिखाओ, और फिर हमने उन्हें वीडियो दिखाया.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'काफी प्रोफेशनल हैं आर्यन खान'
कोरियोग्राफर मुदस्सर ने आगे बताया कि 'वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा बहुत अच्छा है और जाते-जाते उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा. हमने एक और प्री-विजुअलाइजेशन वीडियो भी बनाया था ताकि शूटिंग आसान रहे. जब वो जा रहे थे, तो मैंने आर्यन से पूछा कि क्या हम दूसरा वीडियो भी दिखाएं? तो आर्यन ने शाहरुख सर से बहुत विनम्रता से कहा, 'सर, अगर आपके पास टाइम है तो हम एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे.' मैं हैरान था, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता तो कह देता 'डैडी, देखो मैंने क्या किया है.' 

'उनकी तहजीब से मैं काफी प्रभावित'
मुदस्सर ने आर्यन खान की ऑफ-स्क्रीन पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हुए बताया कि 'मैंने उनके साथ काम करते हुए बहुत अच्छा वक्त बिताया है. उनकी तहजीब और विनम्रता देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ. जब भी आप उनसे मिलने जाते हैं, तो वो खुद नीचे तक छोड़ने आते हैं. चाहे आप कहो कि जरूरत नहीं, फिर भी कहते हैं 'नहीं, मैं नीचे तक छोड़कर आता हूं.' शूटिंग के दौरान अगर कोई लाइट दादा कुछ सुझाव देते है, तो वो जाकर कहते हैं, 'क्या आप दोबारा बता सकते हैं आपने क्या कहा था?' वो हर किसी की राय सुनते हैं और कभी किसी को छोटा महसूस नहीं होने देते.'

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

Shah Rukh KhanAryan KhanMudassarThe Bads Of Bollywood

