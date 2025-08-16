कब आएगा आर्यन खान की सीरीज का फर्स्ट लुक? बेटे संग कैमियों पर शाहरुख खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'बाप सिर्फ इंतजार...'

Shah Rukh Khan #AskSRK: बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. शाहरुख खान ने हाल ही में पहला नेशनल अवॉर्ड जीता है. एक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आस्क एसआरके (#AskSRK) स्पेशल होस्ट किया. इस दौरान फैंस ने शाहरुख खान से कई सवाल किए और एक्टर ने जवाब दिए.

फैंस के साथ रखा #AskSRK सेशन

दरअसल, शाहरुख खान ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने हाथ को लेकर फैंस को अपडेट दिया. एक्टर ने लिखा कि बाहर बारिश देखी, ज्यादातर हल्की, तो मन किया कि अगले आधे घंटे आप सब साथ शेयर करूं. अगर आपके पास समय हो तो #AskSRK करते हैं, सिर्फ मजेदार सवाल और जवाब प्लीज, क्योंकि इस वक्त मैं एक चोट से उबर रहा हूं. इस पोस्ट के बाद से उनके फैंस ने कई सवालों की लाइन लगा दी, जिसका जवाब शाहरुख ने मजेदार अंदाज में दिया.

बतौर एक्टर आर्यन को लॉन्च करने पर एक्टर ने दिया जवाब

शाहरुख खान से एक यूजर ने पूछा कि सर आपकी तबीयत कैसी है और कंधा कैसा है? इस सवाल पर एक्टर ने जवाब दिया कि 'स्टारडम का भार काफी प्रभावी ढंग से झेल रहा हूं. यह ठीक हो रहा है मेरे दोस्त, पूछने के लिए आपका शुक्रिया.' इसी बीच एक अन्य यूजर ने शाहरुख खान से आर्यन खान को फिल्म में बतौर एक्टर देखने के बारे में पूछा और कहा कि क्या आप आर्यन को बतौर हीरो के तौर पर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं? हम उन्हें सुपरहीरो के किरदार में देखना पसंद करेंगे. इस सवाल पर एक्टर ने जबरदस्त जवाब देते हुए कहा 'जब आप ‘बा**ड्ज ऑफ बॉलीवुड’ में डायरेक्टर के तौर पर आर्यन को देखें तो उसे प्यार दें, अभी घर में कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए.'

Give him love as a Director in Bads of Bollywood when u watch it. Abhi ghar mein competition nahi chahiye…. https://t.co/6WjkBQ5yoU Shah Rukh Khan (iamsrk) August 16, 2025

शाहरुख खान से इस सेशन में फैंस ने उनसे बेटे की वेब सीरीज को लेकर भी कई सवाल किए. जिस पर एक्टर ने नेटफ्लिक्स से सवाल करते हुए लिखा कि इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, इसलिए अब नेटफ्लिक्स को बताना होगा, बेटा शो बन रहा है, बाप सिर्फ इंतजार कर रहा है, नेटफ्लिक्स इंडिया, तुम क्या कर रहे हो?

So many people asking so have to tell Netflix….Beta show bana raha hai, Baap sirf wait kar raha hai…NetflixIndia Tum kya Kar rahe ho https://t.co/MWqdK79CSR Shah Rukh Khan (iamsrk) August 16, 2025

आर्यन खान की वेब सीरज का फर्स्ट लुक कब आएगा?

इस दौरान शाहरुख ने आर्यन खान की अपकमिंग वेब सीरीज के ट्रेलर और फर्स्ट लुक को लेकर भी फैंस को अपडेट दिया. शाहरुख खान ने इस पर नेटफ्लिक्स की तरफ से जवाब आया कि बेटे का टीजर पोस्ट करने से पहले बाप से परमिशन चाहिए थी, फर्स्ट लुक कल जारी होगी. इस पर शाहरुख ने कहा कि 'प्लीज मुझे भी टाइम बता देना क्योंकि आर्यन मुझे कुछ नहीं बताता. आपके साथ पुराना रिश्ता है. तो प्लीज मुझे और बाकियों को भी बता देना, मैं बहुत एक्साइटेड हूं.'

Main toh hun hi...Haq se!: SRK confirms he features in Aryan Khan's directorial debut 'The Baards Of Bollywood' Read ANI Story | https://t.co/1TulIyECUm

SRK AryanKhan AskSRK twitter.com/dnjxryLYUV —ANI Digital (ani_digital) August 16, 2025

शाहरुख ने अपने कैमियो पर लगाई मोहर

एक यूजर ने शाहरुख खान से पूछा कि 'सर आपको 'किंग' के रूप में देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन क्या आप आर्यन की सीरीज में कैमियों की उम्मीद कर सकते हैं?' इस पर एक्टर ने जवाब दिया कि 'आर्यन की सीरीज में इंडस्ट्री के कई प्यारे दोस्तों ने काम किया है. वो सभी उससे बहुत प्यार करते हैं. मैं तो हूं ही इसमें.. हक से.'