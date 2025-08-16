कब आएगा आर्यन खान की सीरीज का फर्स्ट लुक? बेटे संग कैमियों पर शाहरुख खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'बाप सिर्फ इंतजार...'
कब आएगा आर्यन खान की सीरीज का फर्स्ट लुक? बेटे संग कैमियों पर शाहरुख खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'बाप सिर्फ इंतजार...'

Aryan Khan Web Series: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पर पर फैंस के साथ Ask SRK सेशन रखा. इस बीच फैंस ने उनसे कई सवाल किए, जिनका जवाब एक्टर ने दिया. हालांकि इस दौरान उन्होंने बेटे आर्यन की अपकमिंग वेब सीरीज को लेकर भी बड़ा अपडेट दे दिया. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 16, 2025, 09:17 PM IST
शाहरुख खान

Shah Rukh Khan #AskSRK: बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. शाहरुख खान ने हाल ही में पहला नेशनल अवॉर्ड जीता है. एक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आस्क एसआरके (#AskSRK) स्पेशल होस्ट किया. इस दौरान फैंस ने शाहरुख खान से कई सवाल किए और एक्टर ने जवाब दिए.

फैंस के साथ रखा #AskSRK सेशन
दरअसल, शाहरुख खान ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने हाथ को लेकर फैंस को अपडेट दिया. एक्टर ने लिखा कि बाहर बारिश देखी, ज्यादातर हल्की, तो मन किया कि अगले आधे घंटे आप सब साथ शेयर करूं. अगर आपके पास समय हो तो #AskSRK करते हैं, सिर्फ मजेदार सवाल और जवाब प्लीज, क्योंकि इस वक्त मैं एक चोट से उबर रहा हूं. इस पोस्ट के बाद से उनके फैंस ने कई सवालों की लाइन लगा दी, जिसका जवाब शाहरुख ने मजेदार अंदाज में दिया.  

बतौर एक्टर आर्यन को लॉन्च करने पर एक्टर ने दिया जवाब
शाहरुख खान से एक यूजर ने पूछा कि सर आपकी तबीयत कैसी है और कंधा कैसा है? इस सवाल पर एक्टर ने जवाब दिया कि 'स्टारडम का भार काफी प्रभावी ढंग से झेल रहा हूं. यह ठीक हो रहा है मेरे दोस्त, पूछने के लिए आपका शुक्रिया.' इसी बीच एक अन्य यूजर ने शाहरुख खान से आर्यन खान को फिल्म में बतौर एक्टर देखने के बारे में पूछा और कहा कि क्या आप आर्यन को बतौर हीरो के तौर पर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं? हम उन्हें सुपरहीरो के किरदार में देखना पसंद करेंगे. इस सवाल पर एक्टर ने जबरदस्त जवाब देते हुए कहा 'जब आप ‘बा**ड्ज ऑफ बॉलीवुड’ में डायरेक्टर के तौर पर आर्यन को देखें तो उसे प्यार दें, अभी घर में कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए.'

शाहरुख खान से इस सेशन में फैंस ने उनसे बेटे की वेब सीरीज को लेकर भी कई सवाल किए. जिस पर एक्टर ने नेटफ्लिक्स से सवाल करते हुए लिखा कि इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, इसलिए अब नेटफ्लिक्स को बताना होगा, बेटा शो बन रहा है, बाप सिर्फ इंतजार कर रहा है, नेटफ्लिक्स इंडिया, तुम क्या कर रहे हो?

आर्यन खान की वेब सीरज का फर्स्ट लुक कब आएगा?
इस दौरान शाहरुख ने आर्यन खान की अपकमिंग वेब सीरीज के ट्रेलर और फर्स्ट लुक को लेकर भी फैंस को अपडेट दिया. शाहरुख खान ने इस पर नेटफ्लिक्स की तरफ से जवाब आया कि बेटे का टीजर पोस्ट करने से पहले बाप से परमिशन चाहिए थी, फर्स्ट लुक कल जारी होगी. इस पर शाहरुख ने कहा कि 'प्लीज मुझे भी टाइम बता देना क्योंकि आर्यन मुझे कुछ नहीं बताता. आपके साथ पुराना रिश्ता है. तो प्लीज मुझे और बाकियों को भी बता देना, मैं बहुत एक्साइटेड हूं.'

शाहरुख ने अपने कैमियो पर लगाई मोहर
एक यूजर ने शाहरुख खान से पूछा कि 'सर आपको 'किंग' के रूप में देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन क्या आप आर्यन की सीरीज में कैमियों की उम्मीद कर सकते हैं?' इस पर एक्टर ने जवाब दिया कि 'आर्यन की सीरीज में इंडस्ट्री के कई प्यारे दोस्तों ने काम किया है. वो सभी उससे बहुत प्यार करते हैं. मैं तो हूं ही इसमें.. हक से.'

About the Author
Kajol Gupta

TAGS

Aryan KhanShah Rukh Khan

