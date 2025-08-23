2 मिनट 48 सेकंड का 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का पहला गाना रिलीज, अरिजीत सिंह की आवाज ने जीता फैंस दिल, झूमने पर मजबूर कर देगी बीट्स
Advertisement
trendingNow12893880
Hindi Newsबॉलीवुड

2 मिनट 48 सेकंड का 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का पहला गाना रिलीज, अरिजीत सिंह की आवाज ने जीता फैंस दिल, झूमने पर मजबूर कर देगी बीट्स

The Ba***ds of Bollywood First Song: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने पहली बार निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है. आर्यन की पहली सीरीज  'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' जल्द ही नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है. फैंस के लिए इस सीरीज का पहला गाना रिलीज हो चुका है, जिसे टी-सीरीज ने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर शेयर किया है.  

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Aug 23, 2025, 07:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'

The Ba***ds of Bollywood: आज के दौर में वेब सीरीज और ऑनलाइन शोज लोगों के मनोरंजन का बड़ा जरिया बन गए हैं. हर कोई चाहता है कि उसे नई-नई कहानियां देखने को मिलें, जो दिलचस्प भी हों और मजेदार भी. बॉलीवुड की दुनिया हमेशा से ही लोगों के दिल के करीब रही है. इसके गाने, डांस, रोमांस और ड्रामा सबका खूब आनंद लिया जाता है. इसी बीच, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने पहली बार निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है. उनकी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आने वाली है.

  1.  
  2.  

सीरीज का पहला गाना 
इस सीरीज का पहला गाना 'बदली सी हवा है' रिलीज हो चुका है, जिसे टी-सीरीज ने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर साझा किया है. यह गाना मजेदार और काफी एनर्जेटिक पार्टी सांग है. मेकर्स का दावा है कि इस गाने को सुनकर दर्शक अपने कदमों को डांस करने से रोक नहीं पाएंगे. 'बदली सी हवा है' गाने में शो के मुख्य कलाकार लक्ष्य, सहर बाम्बा और राघव जुयाल नजर आ रहे हैं. तीनों कलाकार इस गाने में डांस करते और खूब मस्ती करते हुए दिख रहे हैं. गाने में लक्ष्य और सहर के बीच रोमांटिक सीन्स भी हैं, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहे है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गाने में दिखा लक्ष्य और राघव का दोस्ताना 
वहीं, लक्ष्य और राघव का दोस्ताना अंदाज भी दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. इस गाने का संगीत मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है, जिन्होंने अपनी अलग और खास शैली से गाने को दिलचस्प बना दिया है. गाने के बोल कुमार ने लिखे हैं. वहीं अरिजीत सिंह और अमीरा गिल ने गाया है; दोनों की आवाज में जबरदस्त तालमेल देखने को मिल रहा है. यह गाना खासतौर पर पार्टी के लिए बनाया गया है. 

झूमने पर मजबूर कर देंगे बीट्स
अगर आप पार्टी कर रहे हैं या सिर्फ मूड अच्छा करना चाहते हैं, तो ‘बदली सी हवा है’ आपके लिए एक परफेक्ट गाना साबित होगा. इसमें डांस फ्लोर पर धूम मचाने का पूरा मजा है. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' वेब सीरीज आर्यन खान के निर्देशन में पहला कदम है. यह सीरीज बॉलीवुड की चमक-दमक, ड्रामा, एक्शन, और रोमांस का मनोरंजक सफर है. 

इस दिन नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी सीरीज 
इस सीरीज में अभिनेता बॉबी देओल भी एक खास भूमिका निभा रहे हैं. इसके अलावा राघव जुयाल, मोना सिंह, आन्या सिंह, गौतमी कपूर, मनोज पाहवा, विजयंत कोहली और मनीष चौधरी जैसे कलाकार भी इसका हिस्सा हैं. यह सीरीज 18 सितंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

The Bads Of BollywoodAryan Khan

Trending news

'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
Kiren Rijiju
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
jammu kashmir news
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
TikTok
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
Punjab
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
Postal Services
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों की कस्टडी को लेकर क्यों खफा हो गईं महबूबा मुफ्ती?
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों की कस्टडी को लेकर क्यों खफा हो गईं महबूबा मुफ्ती?
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: 'वे सुधारने को तैयार नहीं हैं...', विपक्ष पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: 'वे सुधारने को तैयार नहीं हैं...', विपक्ष पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
;