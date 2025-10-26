आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ने मचाया धमाल, शशि थरूर ने की जमकर तारीफ, कहा- 'मेरे लिए अब तक की सबसे...'

Shashi Tharoor on The Bads of Bollywood: कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर ने हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Bads of Bollywood) को देखा. सोशल मीडिया पर उन्होंने सीरीज की जमकर तारीफ की और एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया.
Trending Photos
Shashi Tharoor on The Bads of Bollywood: कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर ने हाल ही में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Bads of Bollywood) देखकर जमकर तारीफ की है. शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया पर आर्यन खान की सीरीज को देख अपनी खुशी जाहिर की है. थरूर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 'यह सीरीज 'ओटीटी गोल्ड' है और उन्होंने लंबे वक्त बाद किसी शो का इतना आनंद लिया.
'यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी...'
शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'वे पिछले दो दिनों से सर्दी-जुकाम से जूझ रहे थे, जिसके चलते कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े. इस दौरान उनकी बहन स्मिता थरूर और स्टाफ ने मुझे आराम करने और नेटफ्लिक्स इंडिया (Netflix India) पर आई यह नई सीरीज देखने की सलाह दी. पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी चीजों में से एक साबित हुई है, बिल्कुल ओटीटी गोल्ड!'
I’ve been battling a cold & cough and cancelled engagements for two days. My staff and my sister, smitatharoor, persuaded me to turn my eyes away from the computer part of the time towards a NetflixIndia series, and it’s one of the best things I have ever treated myself to:… twitter.com/xRUHv8ERTB
Shashi Tharoor (ShashiTharoor) October 26, 2025
तारीफ के लिए नहीं बचे शब्द
उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि 'अभी-अभी आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली फिल्म, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखकर खत्म हुई और मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं बचे हैं. आपको इसकी आदत पड़ने में वक्त लगता है, लेकिन फिर आप बेकाबू होकर इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं! लेखन धारदार है, निर्देशन बेबाक है और इस व्यंग्य की निडरता बॉलीवुड को बिल्कुल वैसी ही चाहिए थी.
थरूर ने इसे एक प्रतिभाशाली, अक्सर मजेदार, कभी-कभी भावुक और ग्लैमर से परे हमेशा बेबाक नजर, हर सिनेमाई क्लिच को धारदार हाजिर जवाबी के साथ पेश करती हुई. अंदरूनी चुटकुलों की एक श्रृंखला जो दर्शकों को अभिनय और पर्दे के पीछे की कहानी से रूबरू कराती है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.