Advertisement
trendingNow12976560
Hindi Newsबॉलीवुड

आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ने मचाया धमाल, शशि थरूर ने की जमकर तारीफ, कहा- 'मेरे लिए अब तक की सबसे...'

Shashi Tharoor on The Bads of Bollywood: कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर ने हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Bads of Bollywood) को देखा. सोशल मीडिया पर उन्होंने सीरीज की जमकर तारीफ की और एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया.    

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 26, 2025, 10:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ने मचाया धमाल, शशि थरूर ने की जमकर तारीफ, कहा- 'मेरे लिए अब तक की सबसे...'

Shashi Tharoor on The Bads of Bollywood: कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर ने हाल ही में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Bads of Bollywood) देखकर जमकर तारीफ की है. शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया पर आर्यन खान की सीरीज को देख अपनी खुशी जाहिर की है. थरूर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 'यह सीरीज 'ओटीटी गोल्ड' है और उन्होंने लंबे वक्त बाद किसी शो का इतना आनंद लिया.

'यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी...'
शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'वे पिछले दो दिनों से सर्दी-जुकाम से जूझ रहे थे, जिसके चलते कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े. इस दौरान उनकी बहन स्मिता थरूर और स्टाफ ने मुझे आराम करने और नेटफ्लिक्स इंडिया (Netflix India) पर आई यह नई सीरीज देखने की सलाह दी. पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी चीजों में से एक साबित हुई है, बिल्कुल ओटीटी गोल्ड!'

तारीफ के लिए नहीं बचे शब्द 
उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि 'अभी-अभी आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली फिल्म, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखकर खत्म हुई और मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं बचे हैं. आपको इसकी आदत पड़ने में वक्त लगता है, लेकिन फिर आप बेकाबू होकर इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं! लेखन धारदार है, निर्देशन बेबाक है और इस व्यंग्य की निडरता बॉलीवुड को बिल्कुल वैसी ही चाहिए थी. 

थरूर ने इसे एक प्रतिभाशाली, अक्सर मजेदार, कभी-कभी भावुक और ग्लैमर से परे हमेशा बेबाक नजर, हर सिनेमाई क्लिच को धारदार हाजिर जवाबी के साथ पेश करती हुई. अंदरूनी चुटकुलों की एक श्रृंखला जो दर्शकों को अभिनय और पर्दे के पीछे की कहानी से रूबरू कराती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Shashi TharoorThe Bads Of Bollywood

Trending news

सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
Kurnool bus fire
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर