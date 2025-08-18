ज्यादा हो गया? अब…, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मच अवेटेड डॉक्यूमेंट्री का फर्स्ट लुक हुआ रिवील!

Bads of Bollywood update : बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मच अवेटेड डॉक्यूमेंट्री ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का फर्स्ट लुक नेटफ्लिक्स ने हाल ही में रिवील कर दिया है.
Trending Photos
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के फैन दुनियाभर में हैं उनकी फिल्म के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. वहीं हाल ही में किंग खान को करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड फिल्म ‘जवान’ में बेस्ट एक्टर के लिए मिला है. शाहरुख खान की बेटी अहाना खान ने जोया अख्तर की फिल्म ‘आर्चीज’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था जो की बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. वहीं अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नेटफ्लिक्स की ओरिजनल सीरीज से डेब्यू करने जा रहे हैं. मगर आर्यन खान एक्टर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर के रूप में दिखाई देंगे.
आर्यन खान की डॉक्यूमेंट्री ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का फर्स्ट लुक बीते दिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है. इस वीडियो में आर्यन खान एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं जिसमें वो पुरानी फिल्मों के डायलॉग को लिपसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें शाहरुख खान ने आवाज दी है. पहले लुक को रिवील करते हुए नेटफ्लिक्स ने कैप्शन में लिखा, ज्यादा हो गया? अब आदत डाल लो. वहीं इस का डॉक्यूमेंट्री का प्रीव्यू 20 अगस्त को रिलीज होने वाला है.
आर्यन खान की डॉक्यूमेंट्री ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का फर्स्ट लुक रिवील होते ही ऑडियंस के बीच इसको लेकर एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है. वहीं हाल ही में शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया था कि वो इस डॉक्यूमेंट्री में नजर आएंगे. जिसको सुनकर उनके फैंस के बीच एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है.
यह भी पढ़ें: Mission Impossible Final Reckoning से पहले ग्लोबल स्टार टॉम क्रूज ने इन 5 फिल्मों में दिखाया था अपने एक्शन का दम, ये 1 मूवी बनीं थी साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग!
वहीं बात करें डॉक्यूमेंट्री ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की तो आर्यन खान इस प्रोजेक्ट पर काफी लंबे समय से काम कर रहे थे जिसकी चर्चा पिछले साल भी शाहरुख खान ने कई इंटरव्यू में की थी. वहीं कई लोगों को मानना है कि ये डॉक्यूमेंट्री बॉलीवुड की आम फिल्मों से हटकर होगी. ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को प्रमोट करते हुए शाहरुख खान ने हाल ही में एक #AskMe सेशन सोशल मीडिया पर किया था जिसमें एक यूजर ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, 'आप आर्यन को हीरो के रूप में कब लॉन्च करेंगे? जिसपर किंग खान ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, 'डॉक्यूमेंट्री ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को देखने के बाद उन्हें एक डायरेक्टर के तौर पर प्यार दीजिए' .. अभी घर में कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.