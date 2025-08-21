Bads of Bollywood के प्रेस प्रीव्यू पर इमोशनल हुए बॉबी देओल, बोले ‘आर्यन खान ने सबसे…’

किंग खान के बेटे आर्यन खान का शो The Bads of Bollywood जल्द ही नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाला है. इस शो की अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स द्वारा पिछले साल ही कर दी गई थी जिसके बाद से फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं हाल ही में मुंबई में इस शो का एक प्रेस प्रीव्यू रखा गया था जिसमें शाहरुख खान और गौरी खान के साथ-साथ पूरी कास्ट ने हिस्सा लिया था. इस प्रोग्राम में शाहरुख खान और आर्यन खान ने शो की कास्ट को एक-एक कर इंट्रोड्यूस किया था जिसमें राघव जुएल, बॉबी देओल, लक्ष्य और एक्ट्रेस सहर बंबा, मोना सिंह और गौतमी कपूर भी नजर आए थे.

वहीं आर्यन खान ने जब बॉबी देओल को स्टेज पर शो की कास्ट के रूप में इंट्रोड्यूस्ड किया तो बॉबी इमोशनल हो गए इस दौरान उन्होंने कहा, 'ये दिन मेरे लिए बहुत ही खास दिन है और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि शाहरुख के बेटे आर्यन अब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं.' अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बॉबी ने कहा, 'हर मां-बाप की तरह हमारा भी यह सपना है कि हमारे बच्चे टैलेंटेड हो, और वो अपने सपनों को जीएं और उन्हें पूरा कर पाएं.'

बॉबी देओल ने इस प्रोग्राम के दौरान कहा, 'हम सब की एक अलग कहानी है हम कहां से चले और कहां तक पहुंचे और आज इस शो का हिस्सा हैं.' बॉबी ने आगे कहा 'मैं इस शो का हिस्सा बनकर काफी लकी महसूस कर रहा हूं और ये इसलिए नहीं कि ये शाहरुख के बेटे या मैं इसका हिस्सा हूं बल्कि इस शो में मौजूद हर कलाकर ने शानदार काम किया और उन्होंने इस शो में कमाल कर दिया है.'

यह भी पढ़ें: अब फैंस का इंतजार हुआ खत्म…! The Summer I Turned Pretty Season 3 का 7 वां एपिसोड हुआ रिलीज

बॉबी देओल ने आर्यन खान के डायरेक्शन की तारीफ करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, 'उन्होंने सबसे अच्छा काम निकाल लिया है और हमसे बहुत मेहनत करवाई और बहुत थकाया और मैं ये सब देखकर सोचता ही रह गया कि शायद आगे काम कराएंगे. मगर ये सब सब ऊपर की बाते थीं.' उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, 'मैं बस खुश हूं कि मैं यहां मौजूद हूं और इस शो के लिए बधाई देता हूं.'