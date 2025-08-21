 Bads of Bollywood के प्रेस प्रीव्यू पर इमोशनल हुए बॉबी देओल, बोले ‘आर्यन खान ने सबसे…’
Advertisement
trendingNow12890123
Hindi Newsबॉलीवुड

Bads of Bollywood के प्रेस प्रीव्यू पर इमोशनल हुए बॉबी देओल, बोले ‘आर्यन खान ने सबसे…’

The Bads of Bollywood: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के शोज The Bads of Bollywood का हाल ही में एक प्रीव्यू प्रेस रखा गया था जिसमें शो की पूरी कास्ट शामिल हुई थी. आर्यन के इस शो में बॉबी देओल भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bads of Bollywood के प्रेस प्रीव्यू पर इमोशनल हुए बॉबी देओल, बोले ‘आर्यन खान ने सबसे…’

किंग खान के बेटे आर्यन खान का शो The Bads of Bollywood जल्द ही नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाला है. इस शो की अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स द्वारा पिछले साल ही कर दी गई थी जिसके बाद से फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं हाल ही में मुंबई में इस शो का एक प्रेस प्रीव्यू रखा गया था जिसमें शाहरुख खान और गौरी खान के साथ-साथ पूरी कास्ट ने हिस्सा लिया था. इस प्रोग्राम में शाहरुख खान और आर्यन खान ने शो की कास्ट को एक-एक कर इंट्रोड्यूस किया था जिसमें राघव जुएल, बॉबी देओल, लक्ष्य और एक्ट्रेस सहर बंबा, मोना सिंह और गौतमी कपूर भी नजर आए थे. 

वहीं आर्यन खान ने जब बॉबी देओल को स्टेज पर शो की कास्ट के रूप में इंट्रोड्यूस्ड किया तो बॉबी इमोशनल हो गए इस दौरान उन्होंने कहा,  'ये दिन मेरे लिए बहुत ही खास दिन है और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि शाहरुख के बेटे आर्यन अब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं.' अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बॉबी ने कहा, 'हर मां-बाप की तरह हमारा भी यह सपना है कि हमारे बच्चे टैलेंटेड हो, और वो अपने सपनों को जीएं और उन्हें पूरा कर पाएं.'

 

बॉबी देओल ने इस प्रोग्राम के दौरान कहा, 'हम सब की एक अलग कहानी है हम कहां से चले और कहां तक पहुंचे और आज इस शो का हिस्सा हैं.' बॉबी ने आगे कहा 'मैं इस शो का हिस्सा बनकर काफी लकी महसूस कर रहा हूं और ये इसलिए नहीं कि ये शाहरुख के बेटे या मैं इसका हिस्सा हूं बल्कि इस शो में मौजूद हर कलाकर ने शानदार काम किया और उन्होंने इस शो में कमाल कर दिया है.'

यह भी पढ़ें: अब फैंस का इंतजार हुआ खत्म…! The Summer I Turned Pretty Season 3 का 7 वां एपिसोड हुआ रिलीज 

बॉबी देओल ने आर्यन खान के डायरेक्शन की तारीफ करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, 'उन्होंने सबसे अच्छा काम निकाल लिया है और हमसे बहुत मेहनत करवाई और बहुत थकाया और मैं ये सब देखकर सोचता ही रह गया कि शायद आगे काम कराएंगे. मगर ये सब सब ऊपर की बाते थीं.' उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, 'मैं बस खुश हूं कि मैं यहां मौजूद हूं और इस शो के लिए बधाई देता हूं.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Bads of BollywoodShah Rukh KhanAryan KhanBobby DeolBads Of Bollywood Preview

Trending news

कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
;