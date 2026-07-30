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लंदन में किस मिस्ट्री गर्ल संग नजर आए आर्यन खान? तस्वीर ने लोगों को सोचने पर किया मजबूर

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. लंदन में उन्हें मिस्ट्री गर्ल के साथ घूमते हुए देखा गया. ऐसे में उनके अफेयर की अटकलें तेज हो गई है.

Written ByShilpa
Published: Jul 30, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:51 PM IST
लंदन में किस मिस्ट्री गर्ल संग नजर आए आर्यन खान? तस्वीर ने लोगों को सोचने पर किया मजबूर

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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