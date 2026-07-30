लंदन में किस मिस्ट्री गर्ल संग नजर आए आर्यन खान? तस्वीर ने लोगों को सोचने पर किया मजबूर

किंग खान शाहरुख खान के बेट एक एक बार फिर से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में है. हाल ही में आर्यन खान को लंदन में मिस्ट्री गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया, जिसके बाद से उनके अफेयर की खबरें तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर आर्यन खान और मिस्ट्री गर्ल की फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है.
सोशल मीडिया पर फोटो सामने आने के बाद फैंस मिस्ट्री गर्ल की पहचान की है. इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है कि वायरल गर्ल आर्टिस्ट विनी टकाएर है. वायरल फोटो में आर्यन खान कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने ब्लैक टी शर्ट, ट्राउजर और स्नीकर्स में नजर आ रहे हैं. वहीं विनी भी ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर लोग कयास लगा रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है.
विनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लंदन ट्रिप की फोटो शेयर की है. इन फोटो से कपल के रिलेशन की हवा तेज हो गई. फोटो के साथ विनी ने खास कैप्शन लिखा है. लंदन आई लव यू ऐसे में लोगों ने विनी के पोस्ट और आर्यन के साथ कनेक्ट किया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि आर्यन खान और विनी के बीच कुछ पक रहा है.
The hot chick in the new Aryan spotting is Danish artist Vinnie Takair (and tea on her from Reddit) #AryanKhan#AryanKhanThoughtshttps://t.co/eun73nvxH9 pic.twitter.com/OqMCaFfVem
— Aryan Khan Thoughts (@AryanKhanThots) July 29, 2026
सोशल मीडिया पर फोटो सामने आने के बाद लोगों ने आर्यन और विनी के कनेक्शन को खंगलाना शुरू कर दिया. इस दौरान पता चला है कि आर्यन और विनी इंस्टाग्राम पर एक दूरे को फॉलो करते हैं. इतना ही दोनों के कॉमन फ्रेंड्स भी है ऐसे में दोनों की डेटिंग की अटकलें तेज हो गई है.
आर्यन खान अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं. वहीं कुछ समय पहले उनका नाम ब्राजिलियाई एक्ट्रेस लारिसा बोनेसी के साथ जुड़ चुका है. लारिसा आर्यन के क्लॉथिंग ब्रांड के प्रमोशनल शूट्स में नजर आई थी. इसके अलावा वह आर्यन के डायरेक्शन बनी फिल्म द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर में लारिसा नजर आई थी. जिसके बाद आर्यन और लारिसा के अफेयर की अफवाह तेज हो गई थी.
आर्यन खान ने पिता और बहन की तरह एक्टिंग में करियर नहीं बल्कि डायरेक्शन में अपना करियर बनाया है. उन्होंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड से अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की है.