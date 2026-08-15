भारतीय होने पर गर्व... स्वतंत्रता दिवस पर शाहरुख खान का खास मैसेज, फैंस से बोले- ‘अपने देश को कराएं गौरवान्वित’

‘डंकी’ (2023) के बाद ‘किंग’ शाहरुख खान की बड़े पर्दे पर अगली बड़ी वापसी होगी. फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म की कहानी और किरदारों को लेकर फिलहाल काफी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन टाइटल और अब तक सामने आई जानकारी से साफ है कि शाहरुख इस बार एक अलग और ज्यादा दमदार अंदाज में दिखाई दे सकते हैं. फिल्म में रोमांस से हटकर एक्शन और थ्रिल का तड़का देखने को मिलेगा. ‘किंग’ 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और शाहरुख के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.