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भारतीय होने पर गर्व... स्वतंत्रता दिवस पर शाहरुख खान का खास मैसेज, फैंस से बोले- ‘अपने देश को कराएं गौरवान्वित’

Shah Rukh Khan on Independence Day: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अपने फैंस के साथ एक बेहद खास और दिल छू लेने वाला मैसेज शेयर किया. 15 अगस्त 2026 को जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है, तब किंग खान ने भी सोशल मीडिया पर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 15, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:49 PM IST
भारतीय होने पर गर्व... स्वतंत्रता दिवस पर शाहरुख खान का खास मैसेज, फैंस से बोले- ‘अपने देश को कराएं गौरवान्वित’

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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