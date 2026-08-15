भारतीय होने पर गर्व... स्वतंत्रता दिवस पर शाहरुख खान का खास मैसेज, फैंस से बोले- ‘अपने देश को कराएं गौरवान्वित’

बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने फैंस को खास मैसेज दिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर फोटो शेयर करते हुए भारत की खूबसूरत विविधता, अलग-अलग रंगों और संस्कृतियों के साथ एक देश के रूप में जुड़े होने की भावना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारतीय होने में एक अलग ही बात है और हमें अपने देश से मिले हर उस खूबसूरत एहसास की कद्र करनी चाहिए, जो हमें एक-दूसरे से जोड़ता है.
शाहरुख खान ने अपने संदेश में देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की बात भी लिखी. उन्होंने लिखा, 'सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. भारतीय होने में कुछ खास बात है… रंग, विविधताएं, खूबसूरत अंतर, जोश और सबसे बढ़कर, अपने देश से जुड़ाव का एहसास.'
किंग खान ने इस पोस्ट में आगे लोगों से अपील की कि वो अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करें और अपने छोटे-छोटे प्रयासों से देश को गौरवान्वित करने में योगदान दें. पोस्ट के आखिर में शाहरुख ने गर्व से कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है और भारतीय होने से प्यार है. उन्होंने अपने इस मैसेज के साथ ‘जय हिंद’ भी लिखा. शाहरुख ने बैकग्राउंड में भारतीय तिरंगे में सफेद कुर्ता पहने अपनी तस्वीर भी शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई.
A very Happy Independence Day to all..
There’s something special about being Indian...the colours, the contrasts, the beautiful differences, the spirit and above all, the feeling of belonging to something much bigger than ourselves...our Country.
May we always value what we have… pic.twitter.com/D8uPUbWNmT
— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 15, 2026
वर्कफ्रंट की बात करें, तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म ‘किंग’ को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जिन्हें ‘पठान’ जैसी एक्शन फिल्म के लिए जाना जाता है. ‘किंग’ में शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. इसके अलावा, फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, राघव जुयाल, अभय वर्मा, सौरभ शुक्ला और अक्षय ओबेरॉय जैसे कई बड़े कलाकारों के नाम जुड़े हैं.
‘डंकी’ (2023) के बाद ‘किंग’ शाहरुख खान की बड़े पर्दे पर अगली बड़ी वापसी होगी. फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म की कहानी और किरदारों को लेकर फिलहाल काफी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन टाइटल और अब तक सामने आई जानकारी से साफ है कि शाहरुख इस बार एक अलग और ज्यादा दमदार अंदाज में दिखाई दे सकते हैं. फिल्म में रोमांस से हटकर एक्शन और थ्रिल का तड़का देखने को मिलेगा. ‘किंग’ 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और शाहरुख के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.