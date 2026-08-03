लंदन में फैमिली संग दिखे शाहरुख खान, ब्लीच किए बाल छिपाते आए नजर; 'King' लुक ने खींचा ध्यान

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने इन दिनों अपनी फैमिली के साथ लंदन में वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं. साथ ही अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर भी चर्चा में हैं. इस फिल्म में उनका बदला हुआ लुक नजर आने वाला है. हाल ही में उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, इसमें एक्टर ग्रे बालों में नजर आए हैं.
दरअसल, एक्टर अपने इस नए लुक के साथ लंदन में अपने परिवार के साथ बाहर निकले थे. हालांकि, एक्टर अपने नए लुक को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे. हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार को अपने परिवार के साथ स्पॉट हुए हैं, जहां उन्होंने एक फैन के साथ फोटो भी खिंचवाई. इस दौरान एक्टर ने सिर पर कैप और हुडी दोनों से ढका हुआ था. हालांकि, साइड से उनकी कैप के नीचे से उनके ब्लीच किए हुए बाल दिखाई दे रहे थे.
इस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इसमें एक्टर काले कलर की कैप पहने नजर आ रहे हैं, जिस पर लिखा है, 'VR46'. ऐसे में फैंस उनके इस लुक को आने वाली फिल्म 'किंग' से जोड़कर देख रहे हैं. अटकलें ये है कि वे सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए अपने नए हेयरस्टाइल को जान-बूझकर छिपा रहे हैं. उन्होंने सफेद ग्राफिक्स टी-शर्ट और अपनी सिग्नेचर रफ दाढ़ी के साथ कैज़ुअल लुक अपनाया है.
When the King makes an entry, the whole world stops to watch. King ShahRukhKhan SRK pic.twitter.com/QVPFI60Out
Shah Rukh Khan Club Sangli
खबरें हैं कि एक्टर फिल्म की शूटिंग से ब्रेक लेकर लंदन में अपनी पत्नी गौरी खान और बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं. हालांकि, एक्टर ने ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर रहने की कोशिश की है. लेकिन फिर भी फैंस उनकी एक झलक पाने की उम्मीद में लंदन में उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे हैं.
बता दें कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फैंस लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं. मेकर्स 'किंग' का एक प्रोमो भी रिलीज कर चुके हैं. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है.
When the King makes an entry, the whole world stops to watch. King #ShahRukhKhan #SRK pic.twitter.com/QVPFI60Out
— Shah Rukh Khan Club Sangli
प्रोमो में शाहरुख खान जबरदस्त एक्शन अवतार में देखने को मिला. खून-खराबे और हाई-वोल्टेज एक्शन से भरपूर हर सीन जबरदस्त था. इसमें किंग खान का एक डायलॉग खूब चर्चा में रहा. जहां शाहरुख कहते हैं, 'डर नहीं, दहशत हूं'.
बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. इससे पहले दोनों की जोड़ी पठान में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच चुके हैं. ऐसे में शाहरुख खान की इस फिल्म से भी मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन लीड रोल में हैं. साथ ही जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अनिल कपूर, सौरभ शुक्ला, अरशद वारसी और राघव जुयाल भी अहम किरदारों में हैं.