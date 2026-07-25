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लंदन में फैमिली संग स्पॉट हुए SRK, गौरी और सुहाना संग वायरल हुईं नई तस्वीरें

Shah Rukh Khan Viral London Photos: फिल्म 'किंग' की रिलीज में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन शाहरुख खान को लंदन में अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताते हुए देखा गया, जिसकी फोटोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 25, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:54 PM IST
लंदन में फैमिली संग स्पॉट हुए SRK, गौरी और सुहाना संग वायरल हुईं नई तस्वीरें

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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