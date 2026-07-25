लंदन में फैमिली संग स्पॉट हुए SRK, गौरी और सुहाना संग वायरल हुईं नई तस्वीरें

शाहरुख खान की फैमिली हमेशा लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहना पसंद करती है. ऐसे में जब भी चारों एक साथ नजर आते हैं, उनकी तस्वीरें मिनटों में वायरल हो जाती हैं. लंदन से सामने आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है. कोई शाहरुख के सादगी भरे अंदाज की तारीफ कर रहा है तो कोई सुहाना के ग्लैमरस लुक की. वहीं, अब फैंस की नजरें 'किंग' की रिलीज पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि ये फिल्म सिर्फ शाहरुख के करियर की ही नहीं, बल्कि सुहाना खान के फिल्मी सफर की भी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हो सकती है.