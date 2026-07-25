लंदन में फैमिली संग स्पॉट हुए SRK, गौरी और सुहाना संग वायरल हुईं नई तस्वीरें

बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर लगातार खबरों में छाए हुए हैं. फिल्म की रिलीज में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले शाहरुख की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लेकिन इस बार फैंस को शाहरुख खान अकेले नहीं, बल्कि अपनी पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ लंदन में क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखने का मौका मिला है. स्टार फैमिली की ये झलक देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई और फैंस उनकी जमकर तारीफ करने लगे.
वायरल तस्वीरों में शाहरुख खान बेहद सिंपल और स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दिए. उन्होंने सफेद टी-शर्ट के ऊपर नीले रंग की हुडी जैकेट पहन रखी थी, जिसे उन्होंने सिर पर भी ओढ़ा हुआ था. इसके साथ ब्लैक कार्गो ट्राउजर और स्नीकर्स उनके लुक को और भी कूल बना रहे थे.
इंटरनेट पर वायरल फोटोज में सुहाना खान ग्रे रंग की फिटेड स्लीवलेस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. गौरी खान ने डेनिम ड्रेस पहन रखी थी और हमेशा की तरह उनका स्टाइल भी लोगों का ध्यान खींच रहा था. तीनों एक इमारत के बाहर बातचीत करते हुए नजर आए और फिर आराम से वहां से निकल गए.
शाहरुख खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' की शूटिंग में पूरी तरह बिजी हैं. खास बात ये है कि इस फिल्म में पहली बार शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना खान बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि यूरोप और अफ्रीका के कई खूबसूरत लोकेशंस पर भी हो रही है. यही वजह है कि पिछले कुछ समय से शाहरुख और सुहाना अलग-अलग देशों में स्पॉट किए जा रहे हैं. फैंस इस पिता-बेटी की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
'किंग' सिर्फ शाहरुख और सुहाना की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी दमदार स्टारकास्ट के कारण खबरों में भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी जैसे बड़े सितारे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये फिल्म एक बड़े बजट की एक्शन-ड्रामा होगी, जिसमें शानदार कहानी के साथ हाई-ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा.
लंदन में सिर्फ शाहरुख की फैमिली ही नहीं, बल्कि उनके बेटे आर्यन खान भी स्पॉट हुए. वायरल वीडियो में आर्यन अपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ तेजी से कार की ओर जाते दिखाई दिए. आर्यन इन दिनों अपने निर्देशन करियर को लेकर भी सुर्खियों में हैं. खबर है कि उनकी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को मिले अच्छे रिएक्शन के बाद अब वो बड़े पर्दे के लिए भी एक नई फिल्म डायरेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं.
Tight Security For #ShahRukhKhan and #AryanKhan In London. pic.twitter.com/AxFcfE6FJm
— (@Worship_SRK) July 24, 2026
शाहरुख खान की फैमिली हमेशा लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहना पसंद करती है. ऐसे में जब भी चारों एक साथ नजर आते हैं, उनकी तस्वीरें मिनटों में वायरल हो जाती हैं. लंदन से सामने आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है. कोई शाहरुख के सादगी भरे अंदाज की तारीफ कर रहा है तो कोई सुहाना के ग्लैमरस लुक की. वहीं, अब फैंस की नजरें 'किंग' की रिलीज पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि ये फिल्म सिर्फ शाहरुख के करियर की ही नहीं, बल्कि सुहाना खान के फिल्मी सफर की भी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हो सकती है.