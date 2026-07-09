हिंदू देवता पर बनी फिल्म की मदद करने पर ट्रोल हुए शाहरुख खान, डायरेक्टर ने किया बचाव; बोले- 'वो मुसलमान हैं तो क्या हुआ?'

Shah Rukh Khan Deool Band 2: हिंदू संस्कृति पर आधारित मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' की मदद करने को लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर चर्चा में हैं. फिल्म के लिए उनकी दरियादिली की जहां कई लोगों ने तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया. अब फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण तारदे ने सामने आकर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है और साफ कहा है कि किसी इंसान की अच्छाई को उसके धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए.
दरअसल, शाहरुख खान ने मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' की रिलीज के दौरान उसकी मदद की थी. बताया गया कि फिल्म के डिजिटल सिनेमा पैकेज (DCP) का बड़ा बिल बाकी था. ऐसे में शाहरुख खान ने फिल्म की रिलीज में सहयोग किया. हालांकि, इस बात के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर एक हिंदू देवता पर आधारित फिल्म की मदद शाहरुख खान ने क्यों की, जबकि वह मुसलमान हैं.
यह पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे पर विवाद हुआ हो. इससे पहले भी जब फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण तारदे ने एक इंटरव्यू में शाहरुख खान की दरियादिली का जिक्र किया था, तब भी उन्हें लेकर तरह-तरह की बातें की गई थीं. अब एक बार फिर इस मामले ने तूल पकड़ा तो प्रवीण तारदे ने खुलकर शाहरुख खान का बचाव किया.
पोडकट्टा नाम के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान प्रवीण तारदे ने बताया कि फिल्म की रिलीज से पहले उनके सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई थी. उन्होंने कहा, 'हमारे पास सिर्फ 12-13 लाख रुपये थे, जबकि डीसीपी का बिल करीब 43 लाख रुपये का था. ऐसे में हम उनकी कंपनी के पास गए. इसमें हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा कहां से आ गया? वो भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और मैं भी.'
प्रवीण तारदे ने आगे बताया कि शाहरुख खान ने अपनी टीम से सबसे पहले फिल्म की क्वालिटी के बारे में पूछा. जब टीम ने बताया कि फिल्म बहुत अच्छी है, तो उन्होंने बिना देर किए कहा, 'पहले फिल्म की डीसीपी दे दो, पैसों की बात बाद में कर लेंगे.' डायरेक्टर के मुताबिक, फिल्म रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन बकाया राशि की वजह से परेशानी खड़ी हो गई थी. ऐसे समय में शाहरुख खान ने किसी तरह की शर्त नहीं रखी और पहले फिल्म को रिलीज कराने को प्राथमिकता दी.
प्रवीण तारदे ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा, 'अगर कोई इंसान इतने बड़े दिल से हमारी मदद कर रहा है, तो क्या सिर्फ उसकी जाति या धर्म देखकर हम उसकी अच्छाई को नजरअंदाज कर दें? उसकी मदद का शुक्रिया तो बनता है. जहां तक हिंदुत्व की बात है, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है. शाहरुख खान का धन्यवाद करने का मेरी हिंदुत्व की विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है. अच्छा इंसान, अच्छा इंसान ही होता है.'
बता दें कि 'देऊल बंद 2' मराठी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में शुमार हो चुकी है. फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर करीब 100 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया और शानदार सफलता हासिल की.