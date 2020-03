शाहरुख खान ने आईपीएल 2020 को लेकर कही ये बात, जानिए पूरी खबर

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईपीएल 2020 (IPL 2020) को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है. पहले यह टूर्नामेंट 29 मार्च से शुरू होना था लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप की वजह से ऐसा फैसला लिया गया. बीसीसीआई के इस फैसले को लेकर बॉलीवुड के बादशाह और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मालिक शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का बयान सामने आया है. इसको लेकर शाहरुख ने 2 ट्वीट किए हैं.

शाहरुख खान ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि, "सभी फ्रैंचाइजी मालिक से मैदान के बाहर मिलना शानदार रहा. ये बैठक बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर रखी थी कि इसके स्थगित होने को लेकर हम क्या सोचते हैं. हमारे लिए दर्शकों, खिलाड़ियों, प्रबंधन और जिन शहरों में हम खेलेंगे वहां की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है. हम स्वास्थ्य एजेंसियों और सरकार के सभी निर्देशों का पालन करेंगे."

1/2 Wonderful to meet all the Franchise owners ‘off the field’ so to say. The meeting by @Bcci and @ipl was to reiterate what all of us feel...safety first of the spectators, players management & cities we play in. All directives of the health agencies & govt to be followed..

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 14, 2020