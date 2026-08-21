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शाहरुख खान की फिल्म के डायरेक्टर... तेलुगु फिल्मों को बताया ‘फ्लॉप’, तो गुस्से से तिलमिलाए फैंस ने जमकर लगाई क्लास

Shah Rukh Khan Movie Director: शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ‘किंग’ के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद सोशल मीडिया पर एक विवाद में फंस गए हैं. साउथ फिल्मों को फ्लॉप बताने वाले एक पोस्ट पर उन्होंने ऐसा कमेंट किया कि तेलुगु सिनेमा के फैंस भड़क गए. फैंस ने उन्हें ‘फाइटर’ का सच याद दिलाते हुए जमकर लताड़ लगाई.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 21, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:59 AM IST
शाहरुख खान की फिल्म के डायरेक्टर... तेलुगु फिल्मों को बताया ‘फ्लॉप’, तो गुस्से से तिलमिलाए फैंस ने जमकर लगाई क्लास
Image Credit: डायरेक्टर ने तेलुगु सिनेमा को बताया ‘फ्लॉप’ (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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