शाहरुख खान की फिल्म के डायरेक्टर... तेलुगु फिल्मों को बताया ‘फ्लॉप’, तो गुस्से से तिलमिलाए फैंस ने जमकर लगाई क्लास

बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इन दिनों अपनी अगली फिल्म ‘किंग’ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म को रिलीज होने में अभी काफी समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ एक बड़े विवाद में फंस गए हैं. उन्होंने इंटरनेट पर साउथ की कुछ बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नतीजों पर तंज कसा है, जो वायरल हो रहा है, जिसके बाद तेलुगु सिनेमा के फैंस बुरी तरह नाराज हो गए और सोशल मीडिया पर डायरेक्टर की जमकर क्लास लगानी शुरू कर दी.
ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक यूजर ने तेलुगु सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों की एक लिस्ट पोस्ट की. इस पोस्ट में उन सभी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया था. लिस्ट में जूनियर एनटीआर की ‘देवरा’, पवन कल्याण की ‘ओजी’, प्रभास की ‘द राजा साब’, विजय देवराकोंडा की ‘किंगडम’, राम चरण की ‘पेड्डी’ और महेश बाबू की ‘गुंटूर कारम’ जैसी बड़ी फिल्में शामिल थीं. सिद्धार्थ आनंद ने इस लिस्ट पर चुटकी लेते हुए सिर्फ ‘ऊप्स’ लिख दिया, जो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया.
सिद्धार्थ आनंद का ये छोटा सा कमेंट देखते ही देखते वायरल हो गया और साउथ सिनेमा के फैंस के गुस्से की वजह बन गया. लोगों ने डायरेक्टर के इस रवैये पर सवाल खड़े करते हुए उनकी ही पिछली फिल्मों का रिपोर्ट कार्ड सामने रख दिया. एक यूजर ने उनकी फिल्म ‘फाइटर’ का जिक्र करते हुए लिखा कि ये वही डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म न चलने का दोष जनता पर मढ़ दिया था. यूजर ने याद दिलाया कि ‘कल्कि’ और ‘देवरा’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और दम है तो ‘किंग’ को प्रभास के सामने रिलीज करके दिखाएं.
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सिद्धार्थ आनंद को अपनी फिल्मों पर ध्यान देने की नसीहत दी. एक यूजर ने कमेंट में ताना मारते हुए लिखा कि जो डायरेक्टर हॉलीवुड फिल्मों की नकल किए बिना काम नहीं कर पाता, उसे दूसरों की फिल्मों पर बोलने का कोई हक नहीं है. एक और यूजर ने लिखा कि पहले बिना कॉपी किए अपने दम पर एक अच्छी और ओरिजिनल फिल्म बनाकर दिखाएं, उसके बाद ऐसी चर्चा में शामिल हों. लोगों का कहना था कि साउथ के सितारों और उनकी फिल्मों का मजाक उड़ाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.
Says the director who blamed audience for the flop of Fighter @justSidAnand
Kalki 1000cr, Devara Hit, OG had one of the biggest opening in india
Your next movie is KING, if you have guts release it against prabhas again. pic.twitter.com/gS7FYAxCSu
— Rampage (@endhi_peekedhi) August 19, 2026
नाराज फैंस ने सिर्फ ताने ही नहीं मारे, बल्कि आंकड़ों के साथ पूरी बात रखी. यूजर्स ने बताया कि ‘देवरा’ सुपरहिट रही, ‘हनुमान’ और ‘कल्कि’ ब्लॉकबस्टर साबित हुईं और ‘सारिपोधा सनिवारम’ ने भी बढ़िया कमाई की. फैंस ने सिद्धार्थ को जमीन से जुड़े रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि ये बहाना बनाना बंद करें कि देश के 90 परसेंट लोगों ने कभी हवाई जहाज में सफर नहीं किया इसलिए ‘फाइटर’ नहीं चली. ऐसी फालतू बातें करने से बेहतर है कि डायरेक्टर अपने काम को सुधारने और अच्छी कहानियां बनाने पर पूरा ध्यान लगाएं.
Potential 1000cr lineup from TFI
Varanasi, salaar 2, Dragon, spirit, fauzi, raaka, AA-LOKI
You don't even have a single 1000cr movie till now
— Rampage(@endhi_peekedhi) August 19, 2026
अगर काम की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद इस समय अपनी फिल्म ‘किंग’ के काम में काफी बिजी चल रहे हैं. इस मेगा बजट फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, सुहाना खान और अभय वर्मा जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म लगभग 100 से 300 करोड़ रुपये के भारी बजट में तैयार की जा रही है. ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है, लेकिन इस नए विवाद ने फिल्म के सामने साउथ फैंस की नाराजगी खड़ी कर दी है.