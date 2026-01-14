फ्लॉप फिल्मों को लेकर हो रही शाहरुख खान और प्रभास की तुलना! किसने दी सबसे कम कमाई वाली फिल्म, फिर भी बरकरार भौकाल

Shah Rukh Khan and Prabhas Comparison: प्रभास की नई फिल्म ‘द राजा साब’ एक मेगा बजट प्रोजेक्ट है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पा रही. ग्रैंड प्रमोशन और स्टार पावर के बावजूद फिल्म का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा. खासकर तब जब प्रभास ‘बाहुबली 1-2’ जैसी शानदार फिल्मों धुआंधार कमाई कर चुके हैं. इन दोनों फिल्मों के बाद प्रभास की अब तक जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं उनमें से अगर ‘सालार’ को छोड़ दें तो अब तक बॉक्स ऑफिस पर सभी का हाल काफी बुरा रहा है.

प्रभास की पिछली हिट्स जैसे ‘बाहुबली फ्रेंचाइजी’ ने रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन हाल के सालों में उनकी फिल्मों की कमाई गिरती दिख रही है. ये दिखाता है कि सिर्फ बड़ा बजट और स्टारडम फिल्म की सक्सेस की गारंटी नहीं होती और इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और प्रभास की तुलान हो रही है, लेकिन उनके स्टारडम को लेकर नहीं, बल्कि उनकी फ्लॉप फिल्मों को लेकर. शाहरुख की भी कुछ फिल्में क्रिटिक्स और दर्शकों को इंप्रेस नहीं कर पाई, फिर भी उनकी कमाई शानदार रही.

Lowest global finish during flop talk (last 5 years):#ThalapathyVijay ~ ₹460Cr#ShahRukhKhan ~ ₹455Cr#Prabhas ~ ₹150Cr#SalmanKhan ~ ₹50Cr#AkshayKumar ~ ₹2Cr Add Zee News as a Preferred Source Only Two Superstar in Indian cinema still manages ₹400Cr+ globally, even at his worst. pic.twitter.com/XxsPmqUzld — Sɪɴɢᴀᴘᴇʀᴜᴍᴀʟ (@Singaperumal_) January 12, 2026

प्रभास की स्टारडम पर सवाल

इसकी वजह है कि उनकी वर्ल्डवाइड फैन फॉलोइंग और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. उनकी फ्लॉप फिल्मों ने भी 400 करोड़ से ज्यादा कमाए, जो बताता है कि SRK का ब्रांड इतना मजबूत है कि कमजोर स्क्रिप्ट भी बॉक्स ऑफिस पर टिक जाती है. ये उनकी स्टार पावर और मार्केटिंग रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है. ‘बाहुबली फ्रेंचाइजी’ के बाद प्रभास को पैन-इंडिया स्टार माना गया, लेकिन हालिया फिल्मों ने उनकी पॉपुलैरिटी पर सवाल खड़े कर दिए.

10 साल पहले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काटा था गर्दा, 75 करोड़ के खर्च में कमाए थे 150 करोड़, 15 जनवरी को होने वाली थी री-रिलीज, लेकिन...

शाहरुख खान का ग्लोबल मार्केट

प्रभास की हालिया रिलीज मेगाबजट फिल्म ‘द राजा साब’ में बड़े इन्वेस्टमेंट के बावजूद दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, जो बताता है कि कंटेंट ही असली राजा है. साथ ही उनके फैंस का मानना है कि प्रभास को अब स्क्रिप्ट चुनने पर ध्यान देना होगा, वरना उनकी स्टारडम लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो सकता है. वहीं, SRK की फिल्मों की खासियत ये है कि भारत में एवरेज परफॉर्मेंस के बावजूद विदेशों में उनकी फिल्मों की कमाई शानदार रहती है. उनकी फिल्मों का इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी मजबूत है.

शाहरुख खान की सबसे बड़ी ताकत है फैंस

इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी फ्लॉप फिल्मों से भी 400 करोड़ से ज्यादा कमाई हो जाती है. ये उनकी ब्रांड वैल्यू और ग्लोबल अपील का नतीजा है. यही वजह है कि शाहरुख खान भारतीय सिनेमा के सबसे भरोसेमंद सुपरस्टार बने हुए हैं. शाहरुख खान की सबसे बड़ी ताकत उनकी फैन फॉलोइग है. चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप उनकी कमाई का लेवल हमेशा ऊंचा ही रहता है. ये उनकी ब्रांड वैल्यू, फैन बेस और मार्केटिंग स्किल का नतीजा है. SRK ने साबित किया है कि सिनेमा में सिर्फ कंटेंट ही नहीं, स्टार पावर भी मायने रखती है.