शाहरुख खान ने पत्नी गौरी संग किए लालबागचा राजा के दर्शन, बेटी सुहाना खान ने लिया बप्पा का अशीर्वाद

गणेश उत्सव के दौरान लालबागचा राजा के दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ रोजाना मंदिर जाती है. बॉलीवुड सेलेब्स भी बप्पा का आशीर्वाद लेने जाते हैं. वहीं शाहरुख खान अपने परिवार के साथ गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे हैं. सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें एक्टर पत्नी और बेटी के साथ नजर आ रहे हैं. शाहरुख खान का परिवार बप्पा की आरती में शामिल हुआ.
शाहरुख खान, गौरी खान और सुहाना खान लालबागचा राजा के दरबार में पूजा करते हुए नजर आएं. एक्टर ने बप्पा के पैरों में फूल चढ़ाया. इस दौरान गौरी खान ने ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया हुआ था. शाहरुख खान नीले रंग के कुर्ते में नजर आएं. सुहाना खान बॉटल ग्रीन कलर के आउटफिट में नजर आई थी. सोशल मीडिया पर उनकी फोटो और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है. पूरा परिवार बप्पा की आरती में भी शामिल हुआ है.
#WATCH | Maharashtra: Actor Shah Rukh Khan offers prayers at the famous Lalbaugcha Raja pandal in Mumbai. pic.twitter.com/STSjyxRjPJ
— ANI (@ANI) September 21, 2026
हाल ही में शाहरुख खान ने ASkSRK के दौरान फैंस के सवालों का जवाब दिया था. एक फैन से सवाल किया था कि वह गणेश उत्सव कैसे मनाते हैं. इसके जवाब में शाहरुख खान ने बताया है कि पत्नी गौरी गणपति जी की पूजा आरती करती हैं. वहीं पूरा परिवार पूजा में शामिल होता है. परिवार के सभी लोग पूजा में शामिल होते हैं एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और हंसी मजाक करते हैं. घर पर ही गणपति विसर्जन भी किया जाता है.
शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं. फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी. फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण लीड रोल में होगी. इसके अलावा उनकी बेटी सुहाना खान भी फिल्म का हिस्सा है. पहली बार शाहरुख खान बेटी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे. इससे पहले एक्टर साल 2023 में फिल्म पठान, जवान और डंकी में नजर आएं थे. 3 साल बाद शाहरुख खान एक्शन थ्रिलर फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. ऐसे में उनके फैंस के बीच फिल्म किंग को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. फैंस लंबे समय से शाहरुख खान को बिग स्क्रीन पर देखने को बेताब हैं.