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शाहरुख खान ने पत्नी गौरी संग किए लालबागचा राजा के दर्शन, बेटी सुहाना खान ने लिया बप्पा का अशीर्वाद

बॉलीवुड किंग खान शाहरुख पत्नी गौरी और बेटी सुहाना खआन के साथ लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे हैं. पूरा परिवार का बप्पा का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचा है.

Written ByShilpa
Published: Sep 21, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:31 PM IST
शाहरुख खान ने पत्नी गौरी संग किए लालबागचा राजा के दर्शन, बेटी सुहाना खान ने लिया बप्पा का अशीर्वाद

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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