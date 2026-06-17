बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म 'कॉकटेल 2' खूब चर्चा में हैं. 19 जून को रिलीज हो रही इस फिल्म में शाहिद के साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी दिखने वाली हैं. इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और कृति सेनन 'कॉकटेल 2' के प्रमोशन के लिए बेंगलुरु की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी पहुंचीं.
इस दौरान दोनों एक्ट्रेसेस के वेलकम के लिए बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे. प्रोग्राम के दौरान रश्मिका और कृति ने छात्रों के साथ बातचीत की, डांस किया और फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से शेयर किए. बता दें कि एक्ट्रेस रश्मिका का बेंगलुरु और कर्नाटक से खास रिश्ता है. उन्होंने अपनी पढ़ाई इसी शहर में पूरी की थी और अपने अभिनय करियर की शुरुआत भी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से की थी. ऐसे में उन्होंने कृति सेनन को भी बेंगलुरु की खासियत और यहां के लोगों के बारे में बताया.
इवेंट के दौरान प्यार और दोस्ती पर चर्चा करते हुए कृति सेनन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रश्मिका ने अपने सबसे अच्छे दोस्त विजय से शादी कर ली है. यह सुनते ही छात्रों ने जोर-जोर से विजय देवरकोंडा का नाम लेना शुरू कर दिया. छात्रों का उत्साह देखकर रश्मिका मुस्कुराईं और कहा कि विजय आप सभी से बहुत प्यार करते हैं.
वहीं, बेंगलुरु की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में हुए इवेंट के दौरान कृति सेनन ने फिल्म 'कॉकटेल 2' के लोकप्रिय गाने 'वल्ला' को लेकर भी एक दिलचस्प खुलासा किया. एक्ट्रेस ने बताया कि इस गाने को एक्टर शाहिद कपूर ने खुद कोरियोग्राफ किया था. कृति ने कहा कि शाहिद की क्रिएटिविटी और डांस की समझ ने गाने को और खास बना दिया.
बता दें कि फिल्म 'कॉकटेल-2' में दोनों एक्ट्रेसेस दोस्तों की भूमिका निभा रही हैं और उनकी शानदार बॉन्डिंग मंच पर भी साफ नजर आई. कार्यक्रम के अंत में रश्मिका और कृति ने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के प्रबंधन और छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया. बता दें की फिल्म से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है, जिससे फिल्म की टीम बहुत खुश हैं.
हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म पर मुहर लगा दी है और A सर्टिफिकेट दिया है, जिसका मतलब 'एडल्ट्स ओनली' है. वहीं बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का रनटाइम 150 मिनट हैं. वहीं फिल्म का पहला पार्ट 146 मिनट का था.
बता दें कि फिल्म के पहले पार्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी लीड रोल में थे. वहीं इसके दूसरे पार्ट का निर्माण दिनेश विजान ने किया हैं. फिल्म की कहानी एक लव ट्रायंगल के इर्द-गिर्द है, जिसमें शाहिद की जिंदगी में दो लड़कियों की एंट्री होती हैं और उन्हें किसी एक को चुनना होता है.