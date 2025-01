'मैंने सलमान खान के बारे में...' ट्रोलिंग के बाद शाहिद कपूर को देनी पड़ी सफाई, एटीट्यूड को लेकर कही थी ये बात

Shahid Kapoor Clarification On Salman Khan​: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर साल 2025 में अपनी पहली फिल्म 'देवा' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ये एक एक्शन से भरपूर फिल्म हैं, जिसे लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं. ये फिल्म जनवरी के आखिर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिलहाल शाहिद अपनी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. कुछ दिनों पहले उनका एक बयान वायरल हुआ था, जिसे सुनकर लोगों को लगा कि वे सुपरस्टार सलमान खान को लेकर बात कर रहे हैं.

साथ ही उनके इस बयान को लेकर सलमान के फैंस काफी नाराज भी हुए. उस वीडियो के वायरल होने के बाद अब इसको लेकर शाहिद ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सलमान को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा और उनके बयान का असली मतलब क्या था. शाहिद ने हाल ही में एक बयान में बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बात की थी. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, जिनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो आए हैं.

Shahid Kapoor clarifies that he wasn’t talking about Salman Khan in his recent podcast!

"If I want to take a dig, it'll never be somebody who's so senior, so established and who i have so much respect for.."#SalmanKhan | #Sikandar pic.twitter.com/hdzVot6rpl

