ओमिक्रॉन की 'बलि' चढ़ी शाहिद कपूर की फिल्म, डर के मारे मेकर्स ने पोस्टपोन की रिलीज डेट!

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रान से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है. भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. हर दिन ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं. कुछ महीने पहले जब कोरोना के केस कम होने लगे थे तो दर्शकों के लिए थिएटर्स को खोल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर इस खतरनाक वायरस का खौफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है. इस बीच खबर आई है कि शाहिद (Shahid Kapoor) की फिल्म 'जर्सी' (Jersey) की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि शाहिद (Shahid Kapoor) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) की फिल्म 'जर्सी' की रिलीज डेट को आगे खिसका दिया गया है. मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट 31 दिसंबर, 2021 को तय की थी, लेकिन अब ये इस दिन रिलीज नहीं होगी. हालांकि, उन्होंने अपने ट्वीट में रिलीज डेट पोस्टपोन करने का कारण तो नहीं बताया है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि ओमिक्रॉन की वजह से ही मेकर्स ने यह फैसला लिया है.

#Xclusiv... #BreakingNews... #Jersey POSTPONED... WON'T RELEASE ON 31 DEC... New date will be announced shortly... Industry talk that #Jersey will be Direct-to-OTT release is FALSE. pic.twitter.com/1MBwsSdWCC

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 28, 2021