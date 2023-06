Shahid Kriti: 'आदिपुरुष' पर मचे बवाल के बीच इस दिन रिलीज होगी कृति-शाहिद की अनटाइटल्ड फिल्म, बाइक पर हुए रोमांटिक

7 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म



ऐसा पहली बार है कि शाहिद कपूर और कृति सेनन (Kriti Sanon) किसी फिल्म में साथ नजर आएंगे. इस फिल्म का काफी वक्त पहले एक पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें ये दोनों सितारे बीच पर बाइक पर बैठे हुए काफी क्लोज नजर आए. इन दोनों की फिल्म का ये पोस्टर फैंस को काफी पंसद आया था. वहीं अब इस फिल्म की रिलीज डेट ने फैंस को खुश कर दिया है.

SHAHID KAPOOR - KRITI SANON FILM ARRIVES ON 7 DEC… #JioStudios and #MaddockFilms announce the release date of the upcoming film, starring #ShahidKapoor and #KritiSanon [not titled yet]: 7 Dec 2023.

Also features #Dharmendra and #Dimple Kapadia… Directed by #AmitJoshi and… pic.twitter.com/ITeqCMDrOq

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 19, 2023