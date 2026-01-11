Advertisement
trendingNow13070529
Hindi Newsबॉलीवुडआखिर कौन है शाहिद कपूर की O Romeo का ‘उस्तरा’? दाऊद इब्राहिम का था सबसे बड़ा दुश्मन, चाकू से लगाता था ऐसा चीरा, डॉक्टर भी नहीं कर पाते थे इलाज

आखिर कौन है शाहिद कपूर की O Romeo का ‘उस्तरा’? दाऊद इब्राहिम का था सबसे बड़ा दुश्मन, चाकू से लगाता था ऐसा चीरा, डॉक्टर भी नहीं कर पाते थे इलाज

O Romeo Teaser: शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म ‘ओ रोमियो’ का हाल ही में टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आ रहे हैं. ये फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. लेकिन उससे पहले आइए बताते हैं कि ये फिल्म किस शख्स पर बेस्ड है.   

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 11, 2026, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिर कौन है शाहिद कपूर की O Romeo का ‘उस्तरा’? दाऊद इब्राहिम का था सबसे बड़ा दुश्मन, चाकू से लगाता था ऐसा चीरा, डॉक्टर भी नहीं कर पाते थे इलाज

शाहिद कपूर फिल्म ‘तेरी बातों में उलझा जिया’ के बाद फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. शाहिद की फिल्म ‘ओ रोमियो’ का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया था, जो कि ऑडियंस की नजर से काफी प्रमोसिंग लग रहा है. ये फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. ये एक बहुत ही यूनिक लव स्टोरी होने वाली है. जिसकी खास बात ये है कि फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है. खबरों की मानें तो शाहिद की ये फिल्म हुसैन उस्तरा पर बनी है. बहुत ही कम लोग इस शख्स के बारे में जानते हैं. आइए आपको बताते हैं कौन हैं हुसैन उस्तरा.

कौन है ‘ओ रोमियो’ का ‘उस्तरा’?
शाहिद कपूर फिल्म ‘ओ रोमियो’ में जिस शख्स का किरदार निभा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मुंबई का खतरनाक गैंगस्टर हुसैन उस्तरा का है, जो दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी दुश्मनी के लिए जाना जाता था. इस गैंगस्टर का असली नाम हुसैन शेख था. लेकिन कम उम्र में ही अपनी हिंसक लड़ाइयों के बाद उसे 'उस्तारा' नाम मिला, जिसमें उनके विरोधी के शरीर पर एक लंबा, साफ घाव हो गया था. जिनकी कहानियों में कहा जाता है कि कंधे से नीचे तक एक लंबा चीरा लगाया गया था. ऐसा कट देखकर डॉक्टर चौंक गए थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऑपरेशन कैसे किया जाए. 

शाहिद कपूर का खूंखार रूप
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘ओ रोमियो’ गैंगस्टर ‘उस्तरा’ की जिंदगी पर लिखी गई है. जिसकी सारी डिटेल्स उन्हें 'डोंगरी टू दुबई' बुक के राइटर एस हुसैन जैदी ने अपनी सोशल मीडिया सीरीज से दी है. शाहिद की फिल्म ओ रोमियो इस साल रिलीज होने वाली मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है. वहीं फिल्म में शाहिद कपूर के शानदार फर्स्ट लुक को देखने के बाद फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. इस कहानी में आपको प्यार, लड़ाई और बदले की कहानी को दिखाया जाएगा, जो कि विशाल भारद्वाज की फिल्मों की खास बात होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

फरीदा जलाल ने फैंस को चौंकाया
इस फिल्म के 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में शाहिद कपूर फिर से खूंखार अंदाज, हाथों में बंदूक और खून से लथपथ नजर आ रहे हैं. वहीं ट्रेलर में अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी और तृप्ति डिमरी भी दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इस पूरे ट्रेलर में दर्शकों का ध्यान सबसे ज्यादा वेटरन एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने खींचा है, जिसमें वो कहती हैं, ‘इश्क में जो तर जाए वो रोमियो और मर जाए वो .....’. वहीं फिल्म में नाना पाटेकर भी एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Shahid KapoorO Romeo Teaserwho is hussain ustra

Trending news

महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला