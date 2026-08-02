OTT पर रिलीज होगी Cocktail 2, इस प्लेटफॉर्म पर देखें शाहिद कपूर, रश्मिका और कृति सेनन की फिल्म

रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होगी. फिल्म के गाने पहले से ही हिट है. प्यार और दोस्ती पर बनी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पसंद किया गया था. वहीं जिन लोगों ने थिएटर में इस फिल्म को नहीं देखा है वह अब इसे ओटीटी पर देख सकते हैं.
शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 नेटफ्लिक्स पर 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की है. लोगों को दोस्ती और प्यार पर बनी फिल्म काफी पसंद आई है.
कॉकटेल 2 की कहानी की बात करें तो यह कुनाल और दीया की लव स्टोरी पर आधारित है. दोनों फैमिली के शादी करने के प्रेशर से बचने के लिए घूमने जाते हैं. इसके बाद उनकी लाइफ में ट्विस्ट आता है. दरअसल दीया दोस्त एली को कुनाल के प्यार को टेस्ट करने के लिए बोलती है. जिसके बाद उनका रिस्ता प्यार और भरोसे के बीच फंस जाता है. दरअसल एली को कुनाल से प्यार हो जाता है. फिर आगे क्या होगा इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी.
साल 2012 में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी को लेकर कॉकटेल बनाई गई थी. फिल्म की कहानी, गाने सबकुछ सुपरहिट थे. वहीं कॉकलेट 2 में वैसा जादू देखने को नहीं मिला. साल 2012 में रिलीज फिल्म कॉकटेल को आज भी पसंद किया जाता है. कॉकटेल के मुकाबले कॉकटेल दर्शकों को फीकी लगी.
रश्मिका मंदाना जल्द ही कई बड़े बजट की फिल्मों में नजर आएंगी. रश्मिका जल्द ही राणाबाली, पुष्पा 3 जैसी बड़ी फिल्म में नजर आएगी. फिलहाल एक्ट्रेस को चोट लगी है, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें 6 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है.
कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म के नाम का ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस कुछ फिल्मों पर काम कर रही हैं.
शाहिद कपूर की बात करें तो वह जल्द ही वेब सीरीज फर्जी 2 में नजर आएंगे. इसके अलावा वह जाह्नवी कपूर के साथ कॉमेडी ड्रामा फिल्म में भी नजर आएंगे.