बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही 2 घंटे 55 मिनट की फिल्म,ओटीटी पर रिलीज होते ही नंबर 1 पर किया ट्रेंड

ओटीटी पर 130 करोड़ की फिल्म रिलीज हुई है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी. लेकिन ओटीटी पर फिल्म की किस्मत ही बदल गई है. थिएटर में फिल्म के लिए दर्श नहीं मिले, वहीं ओटीटी पर फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैं. शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो को ओटीटी पर काफी पसंद किया जा रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी. दर्शकों ने फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं किया था. फिल्म में शाहिद की एक्टिंग और फिल्म के एक्शन सीन की काफी तारीफ हुई थी. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट साबित नहीं हुई.

ओटीटी पर हुई हिट

बॉक्स ऑफिस पर शाहिद की फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई. ओटीटी पर फिल्म की किस्मत बदल गई. ओ रोमियो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया. फिल्म की कहानी और एक्शन सीन को लोग पसंद कर रहे हैं. ओ रोमियो पिल्म एक हाई वोल्टेज एक्शन और रोमांटिक थ्रिलर है.

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क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी उस्तरा के इर्द-गिर्द घूमती है. उत्सरा एक खतरनाक गैंगस्टर होता है. जो कि अपनों के धोखे और माफिया के चक्रव्यूह में फंस जाता है. इसके बाद कहानी में कई ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो आपको हैरान कर देंगे.

ओटीटी पर ट्रेंड

ओ रोमियो 10 अप्रैल को रिलीज हुई है. 24 घंटे के अंतर फिल्म ने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली. फिल्म भारत में ओटीटी की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर है. फिल्म के डायलॉग्स को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म लगभग 130 करोड़ में बनी है. शाहिद कपूर ने फिल्म के लिए 45 करोड़ रुपये की फीस ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार शाहिद की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 59 करोड़ का बिजनेस ही किया.

स्टार कास्ट

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी जैसे स्टार लीड रोल में हैं.

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