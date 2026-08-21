शाहिद-सेतुपति की वेब सीरीज 'फर्जी 2' की शूटिंग हुई शुरू, किस किरदार में नजर आएंगी कुब्रा सैत? किया खुलासा

शाहिद-सेतुपति की मोस्ट अवेटेड क्राइम थ्रिलर सीरीज 'फर्जी' के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू हो गई है. राज और डीके की बनाई इस पॉपुलर सीरीज में कुब्रा एक बार फिर सायरा के किरदार में नजर आएंगी. 'फर्जी 2' को लेकर फैंस के बीच पहले से ही काफी उत्साह है और कुब्रा की वापसी ने सीरीज को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है.
इसी बीच कुब्रा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर अपनी वैनिटी वैन के बाहर खिंचवाई गईं कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिन पर 'सायरा' और 'फ़र्ज़ी 2' लिखा हुआ नजर आ रहा है. तस्वीरों के साथ उन्होंने मज़ाकिया अंदाज में लिखा, 'क्या ये झूठी खबर है?' लेकिन फिर खुद ही इस खबर को साफ करते हुए लिखा है, 'हां यार! 'आख़िरकार बेहद उत्साहित हूं... तो चलिए, 'फ़र्ज़ी 2' की शुरुआत करते हैं!'
कुब्रा ने इस दिलचस्प पोस्ट के साथ कैप्शन में यह भी लिखा है, 'चलिए, अब इस ढेर सारी खुशी की शुरुआत करते हैं! फिलहाल इस पोस्ट के जरिए शो को लेकर कुब्रा की ख़ुशी और उत्साह, साफ नज़र आ रहा है. वैसे कुब्रा इससे पहले भी बता चुकी हैं कि जब उन्हें 'फर्जी' ऑफर हुई थी, तब उन्होंने दोनों सीज़न के लिए एक साथ कमिटमेंट किया था. अब उनकी यह पोस्ट उस लंबे इंतज़ार के खत्म होने और दूसरे सीज़न की शुरुआत का संकेत है.
राज और डीके द्वारा निर्मित 'फर्जी' में कुब्रा सैत के साथ शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, भुवन अरोड़ा, के के मेनन और ज़ाकिर हुसैन अहम भूमिकाओं में नजर आनेवाले हैं. पहले सीज़न में कुब्रा ने सायरा का किरदार निभाया था, जो के के मेनन के किरदार मंसूर दलाल से जुड़ी हुई थी. हालांकि दूसरे सीज़न में उनके किरदार की कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
वर्क फ्रंट की बात करें तो कुब्रा सैत पिछले साल फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' के बाद इस साल निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा की वेब सीरीज़ 'संकल्प' में नजर आई थीं, जहां उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों, ने काफी सराहा था. गौरतलब है कि अभिनय के अलावा लेखन, होस्टिंग और हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडी में भी अपनी पहचान बना चुकी कुब्रा सैत, टैलेंट का पावरहाउस बन चुकी हैं. यही वजह है कि 'फर्जी 2' के साथ उनकी वापसी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.