शुभमन गिल की बहन की 'द ट्रेटर्स 2' में एंट्री, कौन हैं शाहनील गिल; जो एक डायलॉग से सोशल मीडिया पर छाईं

फिल्ममेकर करण जौहर अपने चर्चित शो 'द ट्रेटर' का दूसरा सीजन लेकर जल्द लौट रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस सीजन में 21 कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं. वहीं, इस सीजन में भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल भी शो में नजर आएगी.
दरअसल, शुभमन गिल की बड़ी बहन और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शाहनील गिल अब रियलिटी टीवी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. ये पहली बार होगा जब शाहनील किसी बड़े एंटरटेनमेंट शो में नजर आएंगी. करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में कंटेस्टेंट्स के बीच चालाकी, रणनीति और दिमागी खेल देखने को मिलता है. इस शो में कौन किसका साथी है और कौन किसे धोखा दे रहा है, यही बड़ी खासियत है.
हाल ही में मेकर्स ने शो ला प्रोमो रिलीज किया है. प्रोमो में शाहनील गिल की एंट्री के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है. प्रोमो वीडियो में शाहनील अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंट और दमदार अंदाज में नजर आई, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ऐसे में दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है कि क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन इस शो में अपने खेल और रणनीति से कितना इंप्रेस कर पाती हैं.
शाहनील गिल, सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. हालांकि, 'द ट्रेटर्स सीजन 2' के जरिए वह पहली बार बड़े स्तर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगी. शाहनील का टीवी डेब्यू, भारतीय क्रिकेटरों के परिवार वालों के रियलिटी टीवी की दुनिया में कदम रखने के बढ़ते ट्रेंड का हिस्सा है. इसके पहले श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा शामिल हैं, जिन्होंने 'लॉक अप' सीजन 2 में नजर आई थी. हालांकि, जल्द ही बाहर हो गईं. वहीं, दीपक चाहर की बहन मालती, 'बिग बॉस' 19 में नजर आई थीं.
पंजाब के फाजिल्का में जन्मी शाहनील ने चंडीगढ़ में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर कनाडा से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया. ऑनलाइन अपनी पहचान बनाने से पहले उन्होंने एक बड़ी फ़ूड डिलीवरी कंपनी में सक्सेस कंसल्टेंट के तौर पर काम काम किया है.
शाहनील ने लाइफस्टाइल, फैशन और फिटनेस क्रिएटर के तौर पर पहचान बनाई है. उनके सोशल मीडिया पर 4, 77,000 से ज्यदा फ़ॉलोअर्स हैं. अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बावजूद उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी निजी रखा है. हालांकि, क्रिकेट के शौकीनों के लिए वह एक जाना-पहचाना चेहरा हैं. उन्हें अक्सर इंटरनेशनल और घरेलू लीग मैचों के दौरान अपने भाई का जोश के साथ समर्थन करते हुए देखा जाता है.
लेकिन अब देखना है कि शाहनील 'द ट्रेटर्स 2' में क्या कमाल करती हैं. ये ऐसे माहौल में ले जाता है जो पूरी तरह से बिना स्क्रिप्ट वाला और बहुत ज़्यादा दांव-पेच वाला है. यह शो 13 अगस्त, 2026 से खास तौर पर प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगा और इसके नए एपिसोड हर हफ्ते गुरुवार को स्ट्रीम किए जाएंगे. इस बार की कंटेस्टेंट लिस्ट की सबेस खास बात ये है कि इसमें सिर्फ एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, बल्कि भारत की सबसे युवा डिटेक्टिव तान्या पुरी और माइंड रीडर करण सिंह मैजिक जैसे चेहरे भी नजर आने वाले हैं. ऐसे में शे के अंदर का नजारा काफी जबरदस्त रहने वाला है. बीते साल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद और निकिता लूथरा ने 70 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती थी.आइए जानते हैं कौन है वो 21 कंटेस्टेंट हैं...
मल्लिका शेरावत
रिया चक्रवर्ती
मुनव्वर फारूकी
अभिषेक मल्हान
श्वेता तिवारी
दलीप ताहिल
क्रिस्टल डिसूजा
शालिनी पासी
रणवीर बरार
आदित्य कुलश्रेष्ठ
रिदा थराना
शाहनील गिल
सौंदस मौफाकिर
हरमन सिंघा
तान्या पुरी
अंश चोपड़ा
करण सिंह
इक्का
पारुल गुलाटी
प्रिश
साहिल सलाथिया