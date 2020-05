Shahrukh Khan ने उठाया एक और बड़ा कदम, एक्टर की दरियादिली पर फिर पिघला लोगों का दिल

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने कोविड-19 महामारी के बीच फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं के अलावा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और वेंटिलेटर में योगदान देने की अपील की है. शाहरुख खान के इस अपील के बाद लोग सोशल मीडिया पर फिर से उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में शाहरुख जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को उनका यह अंदाज बेहद पसंद आ रहा है.

.@iamsrk & #MeerFoundation are working to protect healthcare soldiers fighting on the frontlines. Now you can be a part of our efforts! Donate on our crowdfunding link & help us take PPE kits & ventilators to them.

Link: https://t.co/SSJadSPGWP#ToGETherStronger against #COVID19 pic.twitter.com/QyUR5qnLJQ

— Meer Foundation (@MeerFoundation) May 14, 2020