नन्ही सी बच्ची को पसंद नहीं आई Pathaan तो Shahrukh Khan ने दे डाला ये ऑफर, बोले- बच्चों को समझना..

Shahrukh Khan Ask Me Anything: पठान की पॉपुलैरिटी ने शाहरुख खान के ओहदे को और भी बढ़ा दिया है. फिल्म बिना प्रमोशन के ही जबरदस्त हिट रही और अब जो काम इसकी रिलीज से पहले शाहरुख खान को करना चाहिए था वो अब अभिनेता बाद में कर रहे हैं. पठान के हिट होने के बाद से अब तक शाहरुख प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर Ask Me Anything के कई सेशन कर चुके हैं जिनमें फैंस से उनकी मजेदार बातें हर किसी को भा गई लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद तो खुद किंग खान ने भी नहीं की होगी.

नन्ही फैन को पसंद नहीं आई पठान

Ask Me Anything Session के दौरान एक शख्स ने वीडियो अपलोड की जिसमें एक शख्स नन्ही सी बच्ची से पूछ रहा है- ‘अहाना कौन सी मूवी देखी’...जिस पर बच्ची जवाब देती है- ‘पठान.’ वो शख्स आगे पूछता है कि ‘मूवी अच्छी लगी?’ जिस पर बच्ची का जवाब होता है ‘ना’. इस वीडियो को देखने के बाद शाहरुख खान ने भी मजेदार रिप्लाई किया. उन्होंने लिखा- ‘ओह!! अब अभी और भी मेहनत करनी होगी. क्योंकि ये देश के युवाओं का सवाल है. प्लीज, उसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिखाकर ट्राई कीजिए. शायद वो रोमांटिक फिल्म पसंद करे क्योंकि बच्चों की पसंद का कुछ कह नहीं सकते’.

Oh oh!! Have to work harder now. Back to the drawing board. Can’t let the younger audience be disappointed. Desh ke youth ka sawaal hai. PS: Try DDLJ on her please….maybe she is the romantic types….kids u never know! https://t.co/UBpSnLOZrf — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 5, 2023

अब ये वीडियो और शाहरुख खान का इस पर जवाब खूब वायरल हो रहा है. वहीं इस दौरान शाहरुख खान से एक फैन ने पठान के रीयल कलेक्शन को लेकर सवला पूछ लिया जिसका मजेदार जवाब देते हुए उन्होंने कहा- 5000 करोड़ प्यार. 3000 करोड़ तारीफ. 3250 करोड़ Hugs.. तुम्हारा अकाउंटटेंट क्या बता रहा है??'' शाहरुख खान पठान के हिट होते ही अब जवान की शूटिंग पूरी करने में जुटे हैं जो जून में रिलीज होने जा रही है. इसके बाद दिसंबर में डंकी रिलीज होगी. दोनों ही फिल्मों से फैंस काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं.

