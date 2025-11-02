मिडिल क्लास बॉय’ या ‘रॉयल खान’? शाहरुख खान के परिवार की असलियत जानकर चौंक जाएंगे आप, इस घराने से है नाता!

Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान को आपने कई इंटरव्यू में कहते देखा होगा कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं. मगर क्या सच में किंग खान एक आम परिवार से से ताल्लुक रखते हैं या ये सिर्फ एक कहानी है? आइए जानते हैं इसके पीछे का सच
Trending Photos
शाहरुख खान के नाम का सिक्का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चलता है और फैंस उन्हें किंग खान या एसआरके कह कर बुलाते हैं. किंग खान आज अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंडस्ट्री के कई लोग उन्हें इस खास दिन पर विश कर रहे हैं. वहीं इस खास दिन पर एसआरके की अपकमिंग फिल्म 'किंग’ का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, जिसमें वो खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं. शाहरुख खान को आपने अक्सर कई इवेंट्स में कहते हुए सुना होगा कि वो एक मीडिल क्लास फैमिली से हैं, और उन्होंने पैसों के लिए काफी संघर्ष किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख दिल्ली के किसी आम परिवार से नहीं हैं बल्कि उनके पिता फ्रीडम फाइटर और उनकी मां जज थीं.
जज थीं किंग खान की मां
शाहरुख खान अपनी मां को लेकर कई बार बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो अपनी मां के साथ रिश्ते और उनके आखिरी समय के बारे में अपनी यादों को शेयर करते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि उनकी मां एक जज थीं. जी हां! किंग खान की मां का नाम लतीफ फातिमा खान था, उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करने के बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का पद संभाला था. यहीं तक नहीं किंग खान की मां राजनीति में भी काफी एक्टिव थीं और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनके काफी गहरे संबंध थे.
शाहरुख खान के परिवार की सच्चाई
शाहरुख खान के पिता नाम मीर ताज मोहम्मद खान था, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे. कई साल पहले शाहरुख खान से एक इंटरव्यू में राजनीति के साथ उनके रिश्ते को लेकर बात की गई थी तो उन्होंने कहा, 'मेरा परिवार, खासकर मेरे पिता, पुराने समय में राजनीति से बहुत करीब से जुड़े हुए थे क्योंकि मेरे पिता इस देश के सबसे यंग फ्रीडम फाइटर थे और जनरल शाहनवाज जैसे लोगों से जुड़े थे, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी.' यही नहीं किंग खान के पिता फ्रीडम फाइटर होने के साथ-साथ एक वकील भी थे. शाहरुख खान एक अच्छी फैमिली से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान में मौजूद उनके कजिन भी काफी अच्छे-खासे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.